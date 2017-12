13 powodów, by przenieść się z AWS do innej chmury

Chmura Amazonu, czyli Amazon Web Services (AWS) dominuje w swoim segmencie rynku i pod wieloma względami przebija ofertę konkurencji. Nie znaczy to jednak, że w każdym wariancie i zastosowaniu to właśnie ona będzie optymalnym wyborem. Należy uważnie obserwować rynek i zastanowić się, czy migracja do innego usługodawcy nie jest lepszym rozwiązaniem. Podpowiadamy, w jakich sytuacjach warto to rozważyć.

Antoni Steliński, Peter Wayner, 10.12.2017, godz. 23:00