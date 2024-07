Czy ja w sieci to naprawdę ja?

Zapraszamy do słuchania nowego podcastu „Chroń dane, kontroluj dostęp, uwierzytelniaj”, w których eksperci z firmy Axians opowiadają o MFA i korzyściach płynących z dobrze dobranych polityk bezpieczeństwa w organizacjach.

Organizacje coraz częściej narażone są na ataki, których celem jest uzyskanie dostępu do firmowych zasobów. Wraz z rozwojem technologicznych rozwijają się również metody cyberprzestępców. To, co pozostaje niezmienne, to próba wykorzystania najsłabszych miejsc w organizacji – pracowników. Kradzież hasła dostępowego otwiera furtkę do najcenniejszych firmowych zasobów, dlatego warto mieć dobre zabezpieczenia. Dobre, ale jednocześnie jak najmniej uciążliwe dla użytkowników, a przez to przyjazne w użytkowaniu.

Uwierzytelnianie wieloskładnikowe (MFA) to często wykorzystywana metoda kontroli dostępu do firmowych zasobów i sieci. Łatwa, skuteczna i bezpieczna. W naszym podcaście rozmawiamy z ekspertami z firmy Axians o wdrażaniu MFA w całościową politykę cyberbezpieczeństwa organizacji, o słabych ogniwach w firmach i roli AI zarówno w obronie jak i atakach na firmowe dane. Omawiamy dobre praktyki i pokazujemy spektakularne ataki na zasoby firm. A wszystko po to, by wspólnie uczyć rodzimy rynek i wskazać możliwości uzyskania cyberodporności. Zapraszamy do słuchania.

