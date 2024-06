Raport „Computerworld TOP 200” od dziś dostępny w sprzedaży

Dziś premiera dorocznego raportu „Computerworld TOP 200”. W 2023 roku wartość branży ICT w Polsce wyniosła nieco ponad 107 miliardów złotych – wynika z tegorocznej edycji raportu. Rok 2022 zamknął się dla rynku kwotą ponad 100 mld zł, mija więc drugi rok, gdy została przekroczona magiczna bariera „setki”. Ubiegłoroczny wynik branży wypracowały 333 firmy o przychodach powyżej 1 mln zł, ujęte w naszym tegorocznym zestawieniu. Branża urosła o 7% r/r.

„Computerworld TOP 200” to największy, najbardziej szczegółowy raport o stanie polskiego ICT. Każda firma pojawiająca się w raporcie „Computerworld TOP200” jest analizowana pod kątem kilkudziesięciu parametrów. Przygotowanie materiału tabelarycznego to skomplikowany proces analizy i zestawiania danych kilkuset przedsiębiorstw do 65 tabel zgromadzonych w sześciu kategoriach, przedstawiających przychody firm IT w ujęciach: koniunktury, sektorów, do których prowadzą sprzedaż, produktów (działy dotyczące usług, sprzętu i oprogramowania) oraz kategorii specjalnej – telekomunikacji. Dzięki tak dużej pracy jesteśmy w staniu uchwycić istotne dane i trendy rynkowe, a przede wszystkim zmierzyć wartość całego rynku ICT w Polsce.

Na szczycie prawie bez zmian

Pierwszą piątkę największych firm ICT na polskim rynku w 2023 roku otwiera, podobnie jak w ostatnich latach AB SA, z prawie dziewięciomiliardowymi przychodami. Po kilku latach drugie miejsce na podium oddaje Also Polska*** (zajmując w zestawieniu 3 miejsce), ustępując pozycję wicelidera firmie Samsung Electronics Polska, która miała niesamowity rok sprzedażowy, zakończony 50% wzrostem przychodów r/r. Kolejne firmy z czołówki tabeli to Dell Technologies* oraz Lenovo Technology Poland*. Wśród pierwszych kilkunastu firm widać co roku przetasowania na pozycjach, nie da się pominąć chociażby konsekwentnej „jazdy w górę” Microsoft (25%) oraz równie konsekwentnej, lecz w drugą stronę, podróży Xiaomi Poland* (-32%). Próg miliarda zł przychodów w 2023 roku osiągnęło 19 firm z 333. Ponad połowę przychodów ujętych w raporcie w 2023 roku wypracowało pierwszych 20 firm (blisko 58 mld zł), zaś w rękach pierwszej czterdziestki jest prawie 70% przychodów branży.

Zobacz również:

Niewiele zmieniło się w ubiegłym roku, w stosunku do 2022 wśród pierwszej piątki największych grup kapitałowych działających w Polsce. To nadal Grupa Asseco, AB SA, Grupa Orange, Exclusive Networks Poland, Grupa Comarch, choć tym razem w tym gronie na plusie przychodowym r/r. jest tylko Grupa Orange (18%) i AB SA (3%).

Czas zaskoczeń, czas potrzeb

Który sektor gospodarki chłonie najwięcej rozwiązań IT? Pierwsze miejsce, podobnie jak w 2022 roku dzierży handel jako branża konsumująca najwięcej produktów i usług informatycznych. Ten sektor gospodarki przyniósł firmom ICT nieco ponad 4.5 mld zł (4 mld rok wcześniej). Tuż za nim – i do dosłownie tuż tuż, ze względu na wartość zamówień, jest bankowość (blisko 4.5 mld zł), a dalej administracja publiczna oraz przemysł i budownictwo. Mocno wzrosło zapotrzebowanie na informatykę w sektorze edukacji, nauki i badań, bo aż o 50%, co jednak i tak nie przebije skoku z 2022 roku, kiedy to wartość zamówień na informatykę w branży mediów wzrosła o 83% (w 2023 roku to 16%).

Raport „Computerworld TOP 200” przynosi kilka zaskoczeń, jak choćby sytuacja w przychodach firm ICT ze sprzedaży rozwiązań bezpieczeństwa. Te bowiem w poprzedniej edycji, obejmującej dane za 2022 rok, wzrosły rok do roku w 2022 r. o 6%, by w 2023 roku spaść do poziomu -1% r/r.

Zgoła inna sytuację mamy z zapotrzebowaniem rynku na usługi centrów danych, gdzie przychody z tych usług wzrosty r/r. z nieco ponad miliarda złotych na ponad półtora miliarda.

A będzie jeszcze lepiej

Redakcja Computerworld, przy okazji ankietowania firm ICT i zbierania wyników finansowych, pyta również przedstawicie firm o ich nastroje rynkowe. A te wcale nie są złe. 8 na 10 firm ocenia przyszłoroczną koniunkturę rynku ICT jako lepszą bądź taką samą.

Oczywiście, firmy borykają się też z wyzwaniami, jak choćby braki kadrowe, szczególnie widoczne w obszarze kompetencji developingu, ale nie przysłania to optymizmu dalszych wzrostów rynkowych i poczucia stabilności branży.

Czy przewidywania rynku się sprawdzą? Zobaczymy za rok. Teraz natomiast jest czas na zrozumienie 2023 roku i wyciąganie wniosków.

My raport znamy, Państwo natomiast mają okazję go poznać. Zapraszamy do zakupu.