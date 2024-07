iOS 17.6 w drodze - ostatnia aktualizacja przed jesiennym iOS 18

Apple przygotowuje się do wprowadzenia ostatniej aktualizacji systemu iOS 17 przed globalną premierą iOS 18 we wrześniu 2024 roku.

Użytkownicy smartfonów od Apple pracujących pod kontrolą systemu operacyjnego iOS otrzymają niebawem kolejną aktualizację oprogramowania układowego. Nie będzie to jednak nowa aktualizacja rozwojowa do iOS 18 - ta pojawi się dopiero we wrześniu 2024 roku. W międzyczasie Apple wyda aktualizację do iOS 17.6 - będzie to prawdopodobnie ostatnia aktualizacja systemu operacyjnego przed przejściem na iOS 18.

iOS 17 Źródło: apple.com

System operacyjny iOS 17.6 o numerze kompilacji 21G79 jest testowany przez firmę Apple od kilku tygodni. Jest to niewielka aktualizacja, która nie wprowadza żadnych nowych funkcji. Apple skupia się na łataniu błędów oraz poprawkach stabilności. Na nowe funkcje należy poczekać do debiutu iOS 18, który będzie dostępny na wszystkich urządzeniach aktualnie pracujących pod kontrolą iOS 17.

Zobacz również:

Aktualizacja do iOS 17.6 w stabilnej wersji dla wszystkich użytkowników pojawi się prawdopodobnie w przyszły wtorek. Firma Apple udostępni ją razem z iPadOS 17.6 - komplementarną aktualizacją dla tabletów z rodziny iPad.