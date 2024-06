Sztuczna inteligencja zmienia oblicze każdej branży

Wierzę, że liczba pozytywnych zmian oraz jakość postępu w kluczowych dziedzinach życia, których możemy dokonać, wpłynie na postrzeganie AI. Nie będzie wywoływała w społeczeństwie ciekawości podszytej lękiem, a stanie się częścią naszej codzienności – mówi Adam Góral, prezes zarządu Asseco.

Panie prezesie, jaki był 2023 rok dla Asseco?

Uważam, że był to jeden z najlepszych okresów naszej działalności. Pomimo wyjątkowych uwarunkowań zewnętrznych, osiągnęliśmy drugi pod względem wartości zysk netto w naszej ponad 30-letniej historii. To pokazuje, że przyjęta przez nas strategia, skupiająca się na produkcji oprogramowania i usługach własnych, jest słusznym kierunkiem, gwarantującym stabilny rozwój.

Żyjemy w czasie geopolitycznych zmian. Trudno patrzeć w przyszłość, nie myśląc o różnych scenariuszach – wojna w Ukrainie, wojna na wschodzie. Jak te wydarzenia wpływają i wpłyną na Asseco, branżę IT oraz gospodarkę?

Miałem ogromną nadzieję, że rok 2023 będzie spokojniejszy i przyjdzie nam się mierzyć głównie z tym, co już znane. Niestety, wojna w Ukrainie nadal trwa, a dodatkowo koniec roku przyniósł zaostrzenie konfliktu w Izraelu. Te wydarzenia powodują, że zostało zachwiane poczucie ogólnego bezpieczeństwa, co oczywiście przekłada się na podejmowane decyzje biznesowe. Jeśli chodzi o prognozy, to niezwykle trudno je czynić i myślę, że wszyscy z niepokojem obserwujemy poczynania Rosji. Nikt z nas nie wie, co przyniosą kolejne miesiące czy lata. Asseco jest firmą informatyczną o silnych fundamentach, dzisiaj wszyscy chcemy cyfryzować nasz świat, dlatego uważam, że stagnacja nam nie grozi. W ostatnich latach znaczenie informatyki bardzo wzrosło, w czasie pandemii pozwoliła nam funkcjonować w pozamykanym świecie, spowodowała ożywienie sektorów, które podchodziły do niej niezwykle ospale. To kierunek zmian, który ciągle nabiera rozpędu, a my mu w tym pomagamy.

Jakie obszary sektora IT będą rozwijać się najszybciej?

Już od pewnego czasu rolę pierwszoplanową w informatyce odgrywają: cyberbezpieczeństwo, rozwiązania chmurowe oraz sztuczna inteligencja. To trzy obszary kluczowe także dla Asseco. Od rozpoczęcia wojny w Ukrainie mierzymy się ze zwiększonym ryzykiem oraz większą liczbą ataków cybernetycznych. Dlatego tak ważne jest budowanie odporności cybernetycznej państwa na każdym poziomie działań – zarówno ogólnokrajowym, jak i samorządowym. Jako dostawca rozwiązań dla wielu instytucji publicznych i przedsiębiorstw będziemy kontynuowali aktywny udział w zabezpieczaniu systemów informatycznych, a także pomagali w dostosowaniu infrastruktury oraz procedur bezpieczeństwa do nowych realiów.

Chcemy również aktywnie uczestniczyć w rynku usług chmurowych. Oprócz własnego oprogramowania oraz budowy własnych zasobów chmurowych w ramach utworzonego przez nas Asseco Cloud, rozwijamy dodatkowe kompetencje związane z technologiami największych światowych dostawców chmury publicznej. Ponadto blisko współpracujemy z partnerami, aby oferty przygotowywane dla klientów kompleksowo pomagały im w prowadzeniu działań z wykorzystaniem infrastruktury i oprogramowania w chmurze.

Przed nami kolejny rok, w którym będziemy pracowali nad wdrożeniem i rozwojem zastosowań sztucznej inteligencji. Celem jest postęp, z jakim do tej pory nie mieliśmy jeszcze do czynienia. Mamy ogromną szansę zrewolucjonizować wiele aspektów naszego życia. Szczególnie warto tu wymienić: ochronę zdrowia, administrację publiczną, sektor produkcyjny czy usługi. Dobrze zastosowana sztuczna inteligencja przyczyni się także do zwiększenia poziomu cyberbezpieczeństwa poprzez przyspieszenie wykrywania potencjalnych zagrożeń. W Asseco już od pewnego czasu wprowadzamy AI do naszych produktów, ale chcemy robić to jeszcze skuteczniej, dlatego w tym roku powołaliśmy centralną strukturę Asseco AI Team. Jej celem jest wdrażanie najlepszych praktyk, a także rozwój nowych produktów i usług, które wykorzystują możliwości sztucznej inteligencji.

Sztuczna inteligencja oznacza, jak pan powiedział, wielkie możliwości, ale trudno nie mówić o zagrożeniach, jakie ze sobą niesie. Jak pan je ocenia?

Sztuczna inteligencja zmienia oblicze każdej branży, już dzisiaj jest w stanie zrewolucjonizować procesy w bankowości, medycynie, produkcji czy energetyce. To niewątpliwie przełom. Należy pamiętać, że tak jak wiele dobra może przynieść, wykorzystywana w sposób przestępczy, może wyrządzać szkody. Pamiętać także należy, że odpowiada za nią człowiek, i to człowiek „karmi” ją danymi. To od nas zależy, jak ta technologia wpłynie na otaczającą nas rzeczywistość. Wierzę jednak, że liczba pozytywnych zmian oraz jakość postępu w kluczowych dziedzinach życia, których możemy dokonać, wpłynie na postrzeganie AI i sprawi, że nie będzie wywoływała w społeczeństwie ciekawości podszytej lękiem, a stanie się częścią naszej codzienności.

W ostatnich miesiącach znów wrócił temat redukcji zatrudnienia w branży IT. Wielu globalnych graczy już poczyniło pierwsze kroki. Czy Asseco również ma takie plany?

Nie mamy takich planów. Portfel zamówień na ten rok wygląda bardzo obiecująco, cały czas poszukujemy najlepszych specjalistów w danym obszarze, którzy dołączą do naszego zespołu w pracy nad kolejnymi projektami wspierającymi transformację cyfrową biznesu oraz administracji publicznej.

Dzisiaj działacie w 60 krajach na 6 kontynentach. Jakie kierunki najbardziej was interesują?

Nadal będziemy rozwijać się nie tylko organicznie, ale również przez akwizycje – interesują nas firmy z własnymi produktami, stabilną sytuacją finansową, działające w podobnych do Asseco sektorach. W 2023 r. przejęliśmy 7 spółek działających w Portugalii, Słowenii, Bośni i Hercegowinie, Danii, Polsce, a także na rynku izraelskim. Od momentu debiutu na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie w 2004 r. do naszej Grupy dołączyło ponad 135 spółek. To sprawia, że dzisiaj Asseco to ponad 33 tys. osób zatrudnionych w 60 krajach na 6 kontynentach.

Jak pan widzi Asseco w najbliższych latach?

W dalszym ciągu będziemy robili wszystko, aby umacniać swoją pozycję jako dostawca oprogramowania własnego w sektorach finansowym, ochrony zdrowia, energetyki, administracji publicznej, telekomunikacji i przedsiębiorstw. Zbudujemy znaczącą firmę specjalizującą się w cyberbezpieczeństwie.

Zrealizujemy nasze ambicje w zakresie budowy Asseco Cloud, w ramach której będziemy kontynuowali współpracę z naj-większymi chmurami publicznymi. Będziemy aktywnie rozwiązywali problemy naszych klientów poprzez aplikacje wykorzystujące narzędzia AI.

Powyższe cele osiągniemy zarówno poprzez rozwój organiczny, jak i akwizycje. Będziemy w dalszym ciągu doskonalili federacyjny model Grupy poprzez coraz większą integrację zespołów merytorycznych reprezentujących poszczególne sektory. Konsekwencja w wymienionych działaniach sprawi, że pozostaniemy czołowym europejskim producentem oprogramowania i usług z nim związanych.

Z czego jest pan najbardziej dumny, patrząc na to, co udało się osiągnąć i co reprezentuje Asseco?

Zawsze powtarzam, że naszą ogromną wartością są ludzie. Mam wielkie szczęście do zaangażowanego zespołu, z którym pracuję. To eksperci, specjaliści rozumiejący naszą misję, a także kulturę organizacyjną. Firmę zakładaliśmy w trzy osoby, dzisiaj jest nas ponad 30 tys. Te 33 lata bardzo nas zmieniły i pokazały, że naprawdę możemy sięgać gwiazd, jednak nie uda się tego zrobić samemu. W tym roku mamy piękną, 20. rocznicę wejścia na giełdę. To dla nas wyjątkowa okazja do podkreślenia znaczenia giełdy i inwestorów w naszym rozwoju. Jestem przekonany, że przez te lata wypracowaliśmy równowagę pomiędzy interesem akcjonariuszy, zarządu i zespołu. Od 2004 r., również dzięki obecności na GPW, nasze przychody urosły 156 razy, zysk operacyjny 93 razy, a zysk netto zwiększył się 36-krotnie. Te imponujące wyniki nie byłyby możliwe bez ogromnego zaangażowania naszych zespołów, wiary w sukces akcjonariuszy i zaufania, jakim obdarzyli nas klienci.