Chrome będzie dalej tolerować ciasteczka

Firma Google poinformowała w tym tygodniu, że porzuca ostatecznie plan wycofywania ze stron wyświetlanych przez przeglądarkę Chrome tzw. ciasteczek (cookies), które są na nie wstawiane przez twórców internetowych witryn, po to aby śledzić użytkowników.

Decyzja spotkała się z mieszanymi reakcjami ze strony reklamodawców. Emocje wahały się od braku zaskoczenia po ulgę. Wielu uważa iż jest to dobra wiadomość dla reklamodawców, choć niektórzy mają mieszane uczucia. Google ogłasza tę decyzję prawie trzy miesiące po ogłoszeniu zamiaru wyeliminowania z przeglądarki plików cookies stron trzecich, która to zasada miała obowiązywać od początku 2025 roku. Zamiast wycofywać pliki cookie innych firm, Google obiecuje, że wprowadzić do przeglądarki nową funkcję, która rozwiąże ten problem. Nie podała jednak jak dotąd szczegółów tego rozwiązania

Plik cookie jest pobierany na komputer wtedy, gdy użytkownik odwiedza witrynę internetową. Jest bardzo przydatny dla twórców witryny, gdyż zapamiętuje preferencje użytkownika oraz rejestruje różne zdarzenia. Na przykład śledzi co zostało dodane do koszyka czy zlicza liczbę osób przeglądających daną stronę internetową. Może również wykorzystywać tożsamość danej osoby, wysyłając do nich maile zawierające reklamy. Pliki cookie często pobierają i przechowują wrażliwe dane konsumentów, takie jak dane logowania, dane osobowe i historia przeglądania.

Chociaż przeglądarki firm Apple (Safari) oraz Firefox nie obsługują już plików cookie stron trzecich od dwóch lat, Google jak dotąd nie zdecydowało się na taki krok. Jego wcześniejsze pomysły na to, aby rozwiązać ten problem za pomocą prywatnej piaskownicy (Privacy Sandbox), spotkały się z krytyką ze strony organów regulacyjnych i jak dotąd nie doczekały się realizacji.

Krytyka tego rozwiązania wynikała z obaw, że może ono zapewnić Google nieuczciwą przewagę na rynku reklamy cyfrowej i ograniczyć konkurencję. Również Apple skrytykowało pomysł stosowania przez Google interfejsu Topics API. To kluczowy elementu funkcji Privacy Sandbox, który sortuje zainteresowania użytkowników, tworząc na bieżąco listę predefiniowanych tematów, celem zapewnienia twórcom witryn spersonalizowanej obsługi reklam.