Europejskie inwestycje Intela zagrożone

Kondycja finansowa Intela nie jest ostatnio najlepsza, dlatego korporacja zdecydowała, że wstrzyma na czas nieokreślony budowę swoich dwóch fabryk w Europie.

Informację taką podał serwis Politico. Donosi on, że amerykański gigant technologiczny odłożył na półkę niektóre ze swoich kluczowych europejskich projektów, chcąc w ten sposób ograniczyć wydatki. Intel ogłosił dwa lata temu, że zamierza zainwestować dziesiątki miliardów euro w budowę nowych fabryk, laboratoriów oraz obiektów badawczo-rozwojowych, która powstaną w kilku europejskich krajach, wśród których znalazła się Polska. Pozostałe kraje, w których Intel zamierzał wybudować takie obiekty, to Niemcy, Irlandia, Hiszpania, Francja i Włochy.

Plan spotkał się z oczywiście z entuzjastycznym przyjęciem ze strony wymienionych powyżej krajów UE, które upatrywały w nim szansę na przyspieszony rozwój gospodarczy i stworzenie wielu nowych miejsc pracy. Słabe wyniki finansowe firmy zmusiły ją jednak do zrewidowania tych zamierzeń i opracowania nowego planu inwestycji, który odbiega od pierwotnych zamierzeń.. Najbardziej ucierpią na nim dwie lokalizacje. Chodzi o inwestycje realizowane we Francji oraz we Włoszech.

We Francji fabryka Intela miała powstać pod Paryżem. Z raportu opublikowanego przez Politico wynika, że plan budowy fabryki o wartości 4,5 mld euro we Włoszech zostanie zawieszony lub nawet odłożony na półkę. Dobra informacja – szczególnie dla naszego kraju - jest taka, że inwestycje Intela w Irlandii, Niemczech (chodzi budowę kosztem 17 mld dolarów najnowocześniejszej megafabryki półprzewodników w Magdeburgu) i w Polsce nie są zagrożone i będą realizowane. Jeśli chodzi o inne kontynenty, to Intel zamierza zainwestować 20 mld dolarów w rozbudowę kampusu Ocotillo w Arizonie oraz 3,5 mld dolarów w swoje obiekty znajdujące się w Nowym Meksyku.

