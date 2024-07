Telegram rośnie w siłę

Dyrektor generalny serwisu Telegramu (Pavel Durov) ogłosił wczoraj, że każdego miesiąca z jego usług korzysta obecnie 950 milionów użytkowników. Ocenia też, że zainteresowanie platformą w ostatnim czasie rośnie głównie dzięki wprowadzeniu do niej gier kryptograficznych oraz sukcesowi The Open Network (TON).

Zainteresowanie grami kryptograficznymi wręcz eksplodowało po tym, gdy do platformy wkroczyła gra kryptograficzna Notcoin, która działa zgodnie z prostą zasadą „dotknij, aby zarobić” (z ang. tap-to-earn). Natychmiast zaczęły w nią grać miliony graczy, którzy gromadzą wirtualną walutę NOT mając nadzieję, że zamienią ją na rzeczywiste tokeny.

Kolejny hit nosi nazwę Hamster Kombat. To dość nowa gra krypto, a o jej sukcesie świadczą następujące liczby. Zebrała już ponad ćwierć miliarda graczy i ma na kanale Telegram 51 mln subskrybentów. Jest to przy tym zabawna gra, której uczestnicy wcielają się w chomika i stają się dyrektorami własnej giełdy kryptowalut, a po jednym udanym kliknięciu w ekran gracz wzbogaca się o jedną monetę. Według niektórych jest to obecnie najszybciej rozwijająca się usługa cyfrową na świecie. Podobnie jak Notcoin, twórcy Hamster Kombat ogłosili, że wprowadzą własny token do sieci TON.

Jeśli chodzi o projekt TON, to powstał on dużo wcześniej, ale Telegram musiał z niego zrezygnować cztery lata temu ze względów na protesty organów regulacyjnych. Niedawno jednak powrócił i od tego czasu świeci triumfy. TON to zdecentralizowana sieć typu peer-to-peer, zaprojektowana z myślą o obsługiwaniu kryptowalut. Sieć wspierana jest przez giełdy Binance i OKX i jej rynkowa kapitalizacja osiągnęła wartość 17 mld USD, dzięki czemu ma szansę wkroczyć do pierwszej dziesiątki najpopularniejszych kryptowalut.