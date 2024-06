Infrastruktura nie umiera nigdy

Najnowsze technologie wzbudzają powszechny zachwyt. Ale to twarda infrastruktura sprawia, że firmy mogą codziennie realizować swoje cele biznesowe. Artur Kamiński, , CTO Apex.IT, opowiada, jak budować solidne podstawy technologiczne współczesnego biznesu, opierając się na ramach bezpieczeństwa i efektywności wyboru rozwiązań.

Apex.IT dla wielu organizacji w Polsce odgrywa kluczową rolę w zapewnianiu ciągłości działań biznesowych, bezpieczeństwa operacji oraz zgodności z normami takimi jak ISO 27001. Spektrum waszych działań jest szerokie, można wspomnieć chociażby rozwiązania z zakresu cyberbezpieczeństwa czy cloud computingu, ale wasze kompetencje od początku rosły w obszarze infrastruktury.

Fakt, twarda infrastruktura może nie jest ekscytująca jak nośne technologie, jednak bez niej trudno mówić o zdolności funkcjonowania.

Nie ograniczamy naszego portfolio do wąskich kompetencji, potrafimy być skuteczni na wielu polach. Ale to prawda, nasza siła wywodzi się z rynku infrastruktury, który może wydawać się monotonny, niemniej nasza firma wciąż odnotowuje tu znaczące wzrosty od momentu rozpoczęcia działalności. Większość systemów nadal funkcjonuje w serwerowniach klientów, zwłaszcza w Polsce. Z infrastrukturą IT jest podobnie jak z utrzymaniem infrastruktury użytkowej w budynku – nikt o tym nie mówi, gdy wszystko działa, ale gdy pojawią się problemy, natychmiast zdajemy sobie sprawę z jej znaczenia.

Nasza działalność może nie wyglądać atrakcyjnie dla światowych korporacji, które skupiają się na bardziej wysublimowanych trendach rynkowych. To nie jest coś, co elektryzuje tłumy. Choć innowacje są ważne, wiele z naszych codziennych potrzeb wciąż opiera się na bardziej tradycyjnych i mniej spektakularnych rozwiązaniach.

Mało spektakularne, owszem, ale jak bardzo potrzebne.

Klienci oczekują od nas przede wszystkim jakości i sprawności wykonania. Nie chodzi tu o to, ile pamięci RAM zakupimy do komputerów – dla zarządu to kwestia drugorzędna. Ważne jest, aby systemy po prostu działały niezawodnie. Nasza działalność koncentruje się na obszarach, które są kluczowe dla funkcjonowania centralnych aplikacji w kraju, systemów bankowych, telekomunikacji, a także dostaw do sklepów. Mówię o wszystkich systemach, które są krytycznie ważne dla na-szego codziennego życia i działania biznesu. Oto nasza rzeczywistość.

Dla użytkownika technologii, przyzwyczajonego do głośnych premier i przełomów, w infrastrukturze IT „nic się nie dzieje”. Czy faktycznie tak jest?

W rzeczywistości pojawiają się różne trendy, ale biznes pozostaje z natury pragmatyczny. Wierzę w mądrość ludzi prowadzących biznes, szczególnie tych, którzy utrzymują się na naszym trudnym rynku, charakteryzującym się złożoną regulacją prawną. Nasi klienci również podchodzą do biznesu pragmatycznie. Na konferencjach można dyskutować o różnych nowinkach, jednak w praktyce decyzje nie są podejmowane tylko na podstawie atrakcyjności skrótów, takich jak AI. W pewnym momencie trendy i nowe możliwości stają się fundamentem realnych procesów w firmie. Gdy to się dzieje, te nowe rozwiązania są poddawane tym samym kryteriom, które stosujemy do bardziej tradycyjnych systemów. Wtedy rodzą się pytania o praktyczne wdrożenie tych rozwiązań, na przykład: czy postawić system w chmurze?

Chociaż korzystanie z chmury dla takich narzędzi jak poczta elektroniczna, SharePoint czy aplikacje marketingowe jest korzystne ze względu na dynamikę i optymalizację kosztów, istnieją aspekty działalności, które wymagają pełnej kontroli i nie nadają się do umieszczenia w chmurze.

Niezależnie od tego, gdzie i jakie dane przetwarzamy w swojej firmie, kluczowe znaczenie ma bezpieczeństwo tych procesów.

Transformacja to efekt procesu cyfryzacji lub tworzenia produktów, które istnieją wyłącznie dzięki technologii. Co więcej, pojęcie ciągłości działania biznesu, znane jako business continuity, jest tematem zawsze aktualnym. Kiedyś koncentrowaliśmy się na ryzykach takich jak przerwy w dostawie prądu; dzisiaj zagrożenia cyfrowe, np. cyberprzestępczość, są równie istotne.

Bezpieczeństwo IT stało się ważnym trendem, ponieważ instytucje unijne uznały jego znaczenie dla bezpieczeństwa gospodarczego i narodowego. Nasza zależność od technologii informatycznych powoduje, że spektrum potencjalnych zagrożeń jest szersze, ale podstawowy paradygmat budowania bezpiecznych systemów nie zmienia się; po prostu stosujemy nowe metody do zarządzania nowymi zagrożeniami.

Regulacje, które wchodzą w życie, nie są dla wielu naszych klientów żadną niespodzianką, ale raczej zbiorem dobrych praktyk. Są one zaprojektowane, aby minimalizować ekspozycję na zagrożenia i zwiększyć bezpieczeństwo operacyjne. To ciągłe dążenie do optymalizacji naszego bezpieczeństwa w zmieniającym się świecie technologii.

Jak możemy lepiej przygotować nasze firmy na przyszłość, uwzględniając nie tylko narzędzia, ale także sposób ich wykorzystania w ramach szeroko pojętej odporności organizacyjnej?

Państwa członkowskie mają obowiązek przekształcić unijną regulację NIS2 na prawo lokalne, zwłaszcza w obecnym okresie, który trwa do października.

Porównując to do zaleceń zdrowotnych, tak jak lekarz może zalecić ruch czy odpowiednią dietę, to niezależnie od jego zaleceń, zdrowy rozsądek podpowiada, że czasami po prostu trzeba się ruszyć i coś zrobić dla własnego dobra. Podobnie widzę dyrektywę NIS2 – nie jako tragedię, która niespodziewanie spada na rynek, lecz jako coś, co może wymagać wysiłku, ale w dłuższej perspektywie przynosi korzyści, zmuszając rynki i organizacje do przemyślenia i wzmocnienia swoich strategii bezpieczeństwa. Czasami negatywne opinie wynikają tylko z początkowego oporu przed zmianą.

Gdyby zalecenia dotyczące wdrożenia regulacji były tak proste jak zakup określonego rodzaju sprzętu, firmy nie odczuwałyby większego dyskomfortu. Jednak rzeczywistość jest bardziej skomplikowana.

Właśnie. Dyrektywa NIS2 nie jest prostym zaleceniem, które można spełnić poprzez zakup konkretnego urządzenia lub narzędzia, jak w przypadku zażywania określonych tabletek. Wymaga ona znacznie bardziej złożonego podejścia, które obejmuje zarządzanie ryzykiem na wielu poziomach. Jeśli redukcja ryzyka wymaga zainstalowania firewalla, to trzeba go zainstalować. Jeśli zaś potrzebna jest kontrola dostępu do biura poprzez rejestrację osób wchodzących, to również jest to część procesu.

Biznes to przede wszystkim produkt, usługa i klient. Wszystkie inne aspekty działalności, w tym technologia IT, są narzędziami służącymi do utrzymania przewagi konkurencyjnej.

Nie postrzegam technologii IT jako samoistnego celu, ale jako narzędzie służące biznesowi. Kiedy proces generuje przychody, musi być stabilnie obsługiwany. W IT musimy posiadać kompetentny zespół i działać zgodnie z regulacjami, które zapewniają bezpieczeństwo operacji.

A gdzie w tych procesach jest rola Apex.IT jako integratora?

Nasza rola jest znacznie większa niż sama umiejętność dostarczania i wdrażania technologii. Dzięki szerokiej znajomości rynku technologicznego możemy oferować klientom perspektywę, która często wykracza poza ich wewnętrzne zasoby. To nie tylko rola doradcza – jesteśmy też źródłem ludzkich kompetencji w czasach, kiedy nabycie sprzętu może być łatwiejsze niż zdobycie wiedzy potrzebnej do jego efektywnego wykorzystania.

Często klienci sami decydują się na rozwijanie pewnych kompetencji, ale w przypadku skomplikowanych projektów systemowych wolą zlecić te zadania nam. Działamy jako filtry lub soczewki, które wzmacniają lub filtrują trendy rynkowe, pomagając klientom zauważyć, co może mieć znaczenie dla ich biznesu.

Niezależnie od tego, gdzie dane będą przechowywane – w chmurze, w kolokacji czy w prywatnym data center – infrastruktura IT pozostanie kluczowym elementem naszej codzienności. Może stać się mniej widoczna, ale jej znaczenie wciąż będzie istotne. Czy to serwer, czy urządzenie sieciowe łączące nas z chmurą i internetem, infrastruktura IT nie zniknie.