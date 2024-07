iPhone z najnowszymi CPU dzięki Apple Intelligence

Dzięki Apple Intelligence smartfony Apple ponownie będą miały najnowsze procesory.

Firma Apple od 2022 roku wprowadza na rynek bazowe modele iPhone'a ze słabszymi, ubiegłorocznymi procesorami. Model iPhone 14 otrzymał procesor Apple A15 Bionic z iPhone'a 13 Pro, a iPhone 15 układ Apple A16 Bionic z iPhone'a 14 Pro.

Apple Intelligence Źródło: apple.com

Jednocześnie firma Apple poinformowała, że do działania Apple Intelligence wymagany będzie procesor Apple A17 Pro lub układy z rodziny M, przez co bazowe modele 15 i 15 Plus nie skorzystają z Apple Intelligence. Zgodnie z najnowszymi informacjami przez Apple Intelligence, gigant z Cupertino ponownie implementował będzie najwydajniejsze procesory dla wszystkich smartfonów - łącznie z bazowymi modelami bez dopisku Pro w nazwie.

Najnowsze procesory wymagane są bowiem do obsługi rozwiązań związanych z AI. Tegoroczna linia smartfonów iPhone 16 ma otrzymać procesory Apple A18 Bionic. W przypadku przejścia z iPhone 15 na iPhone'a 16 smartfon otrzyma procesor nowszy o dwie generacje.

Co ciekawe również nadchodzący iPhone SE - najtańszy smartfon w portfolio Apple ma otrzymać nowy procesor Apple A18 Bionic. W przypadku tej serii Apple kontynuuje tradycję. Aktualny model posiada procesor Apple A15 Bionic, który był najnowszym procesorem w momencie premiery tego smartfona.

Aktualnym standardem specyfikacji technicznej w smartfonach Apple powinny być takie same procesory oraz minimum 8 GB pamięci operacyjnej - taka ilośc jest niezbędna do wykonywania zadań związanych z AI na urządzeniu.