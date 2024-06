Rekrutacja specjalistów IT to wyzwanie

Dzięki wieloletniemu doświadczeniu w pełni rozumiemy skalę procesów oraz ryzyka, jakimi nasi klienci muszą zarządzać – mówi Agata Tomasik, Head of Outsourcing Services, Board Member Neontri.

Jaki był 2023 rok dla Neontri? Czy wasza firma jest podatna na trendy, które wpływają na rynek IT w obecnym czasie?

2023 był owocnym rokiem dla obu rodzajów naszej działalności: budowania dedykowanego oprogramowania oraz outsourcingu IT, głównie dla rynków finansowych, e-commerce i retail. Firma odnotowała ponad 50% wzrostu. Sam obszar outsourcingu IT zanotował ponad 60%, osiągając niemal połowę udziałów w przychodach spółki.

Jako firma technologiczna staramy się też wyprzedzać trendy, a największym wśród nich jest sztuczna inteligencja. Zidentyfikowaliśmy 9 najważniejszych obszarów AI, wokół których skupia się zainteresowanie klientów. Tylko w ostatnim kwartale przedstawiliśmy klientom aż 45 przypadków użycia AI, począwszy od analizy danych, generowania raportów, chatbota, rozpowszechniania informacji, aż po całkowitą automatyzację procesów biznesowych.

Oprócz sztucznej inteligencji zaobserwowaliśmy wzmożone zainteresowanie tematami Big Data oraz Security. Z tymi trendami jako firma współpracująca od wielu lat z dużymi organizacjami, przede wszystkim finansowymi, jesteśmy dobrze zaznajomieni. Te tendencje mają ogromny wpływ na sposób działania naszych klientów – potrzebują oni zaufanego i doświadczonego partnera, z którym mogą przejść drogę do optymalizacji używanych rozwiązań technologicznych i procesów biznesowych.

W jaki sposób Neontri buduje swój wyróżnik na rynku?

Kluczem do sukcesu jest wiedza specjalistyczna i jakość dostarczanych usług. Pomagamy klientom przy dostarczeniu najbardziej wymagających profili. Wiedzę techniczną, uzyskaną dzięki zrealizowaniu ponad 250 projektów dotyczących rozwiązań dedykowanych, przekładamy na proces rekrutacyjny. Dla Neontri nie ma znaczenia, czy dany konsultant, którego pozyskujemy, będzie realizował projekty dla nas, czy pracował bezpośrednio dla klienta. Zawsze rekrutujemy tak, jakbyśmy wybierali dla siebie, starając się znaleźć najlepszych specjalistów w swojej dziedzinie. Kładziemy nacisk zarówno na kompetencje twarde, jak i miękkie. Dzięki temu, że mamy ogromne doświadczenie w rekrutacji, w ciągu 72 godz. jesteśmy w stanie przedstawić klientom dwóch lub trzech kandydatów posiadających odpowiednie kompetencje. Dodatkowo wspieramy klientów w ich procesach zakupowych i oferujemy najwyższą jakość obsługi bieżącej po nawiązaniu współpracy. Wyróżniamy się zatem profesjonalizmem, tempem pracy oraz całym procesem doskonałej obsługi przed i posprzedażowej.

W sytuacji, jaką mamy na rynku w związku z niedoborem kompetencji, outsourcing jest jedną z możliwości pozyskiwania odpowiedniej wiedzy i doświadczenia. Jakie macie sposoby na rekrutowanie do klientów specjalistów najwyższej klasy? Z jakimi wyzwaniami trzeba się w tym biznesie liczyć?

Rekrutowanie specjalistów IT najwyższej klasy może być wyzwaniem, ale jest kilka skutecznych strategii, które od lat udaje nam się z sukcesem wdrażać w życie. Dla Neontri priorytetem jest utrzymywanie relacji z siecią dobrze znanych nam już ekspertów.

Dzięki temu, że nie realizujemy świadczenia usług outsourcingu IT w modelu agencyjnym, a wywodzimy się z technologii, stworzyliśmy kilkuetapowy proces kwalifikacji pracowników do projektów naszych klientów. Rekrutacja obejmuje wyraźne kryteria selekcji i efektywne narzędzia oceny kompetencji kandydatów. Nigdy nie pozostawiamy specjalistów bez feedbacku. Stawiamy na szybką i bezpośrednią komunikację z potencjalnymi pracownikami.

Kolejnym problemem w branży jest retencja pracowników. Utrzymanie wysokiej klasy specjalistów IT może być trudne ze względu na konkurencyjność rynku pracy i częste zmiany pracodawców. Na szczęście w Neontri radzimy sobie z tym wyzwaniem, a w ub. r. retencja naszych pracowników wyniosła 97%. Poprzez odpowiednie procesy, dywersyfikację projektów i branż, dla jakich świadczymy usługi, udaje nam się zarządzać oczekiwaniami specjalistów. Zrozumienie ich potrzeb i utrzymanie ich motywacji są dla Neontri kluczowe.

Neontri specjalizuje się w pracy z klientem skali enterprise, szczególnie z branży finansowej. Czy jest coś szczególnego, na co zwracacie uwagę przy pracy z takim partnerem?

Praca z klientem enterprise jest na pewno wymagająca ze względu na złożoność procesu decyzyjnego oraz spełnienie rygorystycznych wymagań dotyczących bezpieczeństwa i zgodności z przepisami. Dzięki wieloletniemu doświadczeniu w pełni rozumiemy skalę procesów oraz ryzyka, jakimi nasi klienci muszą zarządzać. Poprzez realizację rozwiązań dedykowanych używanych przez miliony użytkowników na całym świecie udało nam się dobrze poznać potrzeby naszych klientów, także te wykraczające poza obszar rekrutacji, co pozwala nam patrzeć z perspektywy naszego klienta. Te doświadczenia dały nam też umiejętność zarządzania inicjatywami angażującymi wielu interesariuszy w celu osiągnięcia sukcesu.

Długoterminowe relacje zapewniają nam głębokie zanurzenie się w procesy biznesowe klienta, co pozwala na połączenie wybranych specjalistów z projektem realizowanym przez klienta. Oczywiście na dostarczeniu specjalisty do projektu nasza praca się nie kończy. Cyklicznie monitorujemy z klientami satysfakcję z efektów pracy naszych zespołów. Elastycznie też podchodzimy do modelu skalowalności zespołów. Outsourcing IT to łatwy, elastyczny, sposób, pozwalający naszym klientom na szybkie powiększanie wewnętrznych zespołów, a w razie potrzeby na zmniejszenie zespołów projektowych.

W jaki sposób budujecie długofalowe relacje z klientem? Większość z nich współpracuje z wami przynajmniej od kilku lat.

Po pierwsze, długotrwałe relacje z Neontri wynikają z jakości usług, które świadczymy. Dostarczamy szybką, profesjonalną pomoc. Nic tak mocno jak zadowolenie klienta nie przyczynia się do jego lojalności, a co za tym idzie, dobrej współpracy z nim przez kolejne lata. Po drugie, dojrzałość Neontri zapewnia szerokie doświadczenie w obszarze technologicznym, dlatego klienci wiedzą, że mogą na nas polegać. Stawiamy potrzeby klienta na pierwszym miejscu i terminowo odpowiadamy na zapytania, także w obszarze outsourcingu IT. Pracujemy efektywnie i bazujemy na zaufaniu. Nie dostarczamy klientom ogromnej liczby niezweryfikowanych CV, tylko odpowiadamy na zapytania, proponując do pięciu wyselekcjonowanych profili na jedno stanowisko. Zaangażowanie Neontri oraz świadomość potrzeb firm, z którymi współpracujemy pozwalają nam utrzymać wysoki wskaźnik satysfakcji. Dbamy o skuteczną komunikację, jesteśmy zawsze dostępni i szybko reagujemy na informacje zwrotne od naszych partnerów biznesowych.

Jak pani zdaniem wygląda pozycja Polski na globalnym rynku outsourcingu usług IT i dlaczego jest to atrakcyjny kierunek dla zachodnich firm?

W Polsce jest wielu wykwalifikowanych specjalistów IT, którzy oferują wysoką jakość usług w zakresie programowania, rozwoju oprogramowania, testowania, wsparcia technicznego i wielu innych obszarów.

Tylko w ub. r. uczelnie techniczne wypuściły na rynek pracy 14 tys. wykwalifikowanych specjalistów – ta liczba będzie rosła każdego roku. W porównaniu do krajów Zachodu koszty pracy w Polsce są ciągle niższe, co czyni nas atrakcyjnym miejscem dla firm poszukujących oszczędności poprzez outsourcing usług IT. W ostatnim roku zauważyliśmy tendencję wzrostową, jeśli chodzi o liczbę nowo otwieranych centrów kompetencyjnych w naszym kraju. Polska dysponuje rozwiniętą infrastrukturą technologiczną, która umożliwia świadczenie usług IT na wysokim poziomie, w tym: szybkie łącza internetowe, dostęp do nowoczesnych narzędzi i technologii oraz odpowiednie środowisko biznesowe. Zdecydowana większość specjalistów IT zna angielski, co ułatwia komunikację z klientami i partnerami zagranicznymi. Polska cieszy się też stabilną sytuacją polityczną i gospodarczą, potwierdzoną członkostwem w Unii Europejskiej i NATO, a to daje firmom zagranicznym pewność działania w bezpiecznym i przewidywalnym środowisku biznesowym. Podsumowując, nie mamy powodów do kompleksów, przeciwnie – wszystkie ww. czynniki sprawiają, że trudno obecnie o lepszy kraj do outsourcingu usług IT.