mObywatel z planową przerwą techniczną

Jedna z najważniejszych usług udostępnianych przez rząd będzie niedostępna przez 30 minut. Nie skorzystamy wtedy z mDowodu oraz mPrawoJazdy.

Aplikacja mObywatel udostępniana przez Ministerswo Cyfryzacji na urządzenia mobilne z systemami operacyjnymi Android oraz iOS to najpopularniejsza usługa cyfrowa udostępniana przez administrację publiczną w naszym kraju. Wygodna aplikacja mobilna pozwala między innymi na potwierdzanie swojej tożsamości. W portfolio usług znajdziemy również możliwość przechowywania prawa jazdy, legitymacji szkolnej/studenckiej czy dowodu rejestracyjnego pojazdu. mObywatel to również ważny element systemu 2FA - aplikacja pozwala potwierdzać tożsamość np. podczas podpisywania wniosków w formie elektronicznej.

Aplikacja mObywatel Źródło: KPRM

W czwartek - 25 lipca 2024 roku - w godzinach wieczornych usługa mObywatel będzie niedostępna. Wszystko w związku z planowanymi pracami technicznymi. Od godziny 22:00 do godziny 22:30 aplikacja będzie niedostępna. Użytkownicy nie będą mogli się do niej zalogować, co oznacza brak dostępu do usług. Osoby, które zrezygnowały z korzystania z klasycznych dokumentów powinny mieć na względzie, że w tym czasie mogą mieć problem z potwierdzeniem swojej tożsamości.

Ministerstwo Cyfryzacji nie przekazało szczegółowych informacji o planowanych pracach technicznych. Po ich zakończeniu nie będzie potrzebna ponowna aktywacja aplikacji na urządzeniach mobilnych.