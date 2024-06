SAP – nadchodzi wielka zmiana, którą potrafimy zrealizować

SUPREMIS, partner wdrożeniowy systemów SAP, jest przygotowany do wsparcia klientów w transformacji ich ERP do wersji chmurowych. Wojciech Niemiec, prezes zarządu SUPREMIS, mówi o scenariuszach zmiany i nowych możliwościach wyboru ERP, które będą wspierać ich biznes po 2027 roku.

Na rynku systemów klasy ERP widać zmianę oczekiwań i podejścia klientów do wdrażania tych systemów.

Obecnie obserwujemy rosnącą potrzebę, a być może także gotowość klientów do standaryzacji procesów. W szczególności odnosi się to do podejścia wdrożeniowego typu „fit to standard”, które umożliwia partnerom, zajmującym się wdrożeniami, spełnianie oczekiwań klientów w zakresie szybkich startów produkcyjnych i szybkiej adaptacji systemów. Przy starym podejściu, gdy klient miał bardzo specyficzne potrzeby i wymagał dostosowania systemu w 100% do swoich oczekiwań, wdrożenia trwały często co najmniej rok, a w przypadku dużych instalacji nawet do dwóch lat. Obecnie firmy nie mogą sobie pozwolić na długie procesy wdrożeniowe, oczekują szybkich efektów. Dlatego jako partnerzy musimy być w stanie realizować projekty nawet już po kilku pierwszych miesiącach od rozpoczęcia prac. Kończy się czas długotrwałych analiz i wielomiesięcznych uzgodnień. W tej nowej rzeczywistości kluczowe jest szybkie dostarczanie rozwiązań, które zaczną szybko działać i przynosić korzyści.

Dlatego obecnie wprowadzamy standardy, które pozwalają unikać nadmiernych modyfikacji. Ograniczamy zmiany tylko do tych elementów, które dają klientom przewagę konkurencyjną, a podstawę, czyli kręgosłup systemu, utrzymujemy w standardowej formie. To podejście ułatwia przygotowanie systemów do szybkich aktualizacji, nowych wersji i innowacji, co znacznie poprawia ich efektywność i gotowość na wdrożenie chociażby sztucznej inteligencji.

Czy chmura w tym pomaga?

Współczesny szybko rosnący biznes nie może funkcjonować bez chmury. Jeśli zdecydujemy się na wdrożenie systemów w chmurze, otworzy to dostęp do nowoczesnych technologii, m.in. do sztucznej inteligencji, które mogą efektywnie działać tylko w takim środowisku. Technologie te nie znajdą zastosowania w tradycyjnych systemach on-premise, ponieważ ich potencjał może być w pełni realizowany jedynie w chmurze.

Klienci oczekują, że oprogramowanie będzie skalowalne, gotowe na innowacje i automatyzację, które wspierają wzrost ich organizacji. Dążymy też do prostoty i szybkości w korzystaniu z systemu, co umożliwia szybką konsumpcję treści. Standaryzacja umożliwia powtarzalne wdrożenia funkcji u tysięcy klientów, co z kolei otwiera drzwi do implementacji sztucznej inteligencji w takim ekosystemie.

W 2027 r. zakończy się wsparcie SAP dla poprzedniej generacji aplikacji, takich jak SAP ECC czy SAP ERP w wersjach on-premise. W przypadku klientów korzystających z tych rozwiązań pozostaje więc niewiele czasu na migrację do nowych rozwiązań. Kiedy zacząć przygotowania?

Oczywiście jak najszybciej. Odpowiednie przygotowanie i wyczucie czasu są kluczowe, aby uniknąć braku dostępnych zasobów wsparcia na rynku w roku 2026. Potrzebny jest partner wdrożeniowy taki jak SUPREMIS – o odpowiedniej skali, posiadający zespół ekspertów, konsultantów, project managerów i deweloperów. Proces certyfikacji dla nowych systemów jest inny niż dla starych systemów on-premise, a to wymaga inwestycji w edukację pracowników oraz przystosowania do nowych metod wdrożenia, co może być wyzwaniem dla niektórych partnerów. Dlatego warto dzisiaj zwrócić uwagę na ten aspekt i znaleźć sposoby, aby dobrze przygotować się do całego procesu i odpowiednio zaplanować czas.

W jaki sposób można realizować wspomnianą transformację?

Widzę tu cztery ścieżki do osiągnięcia celu.

Jeśli mamy do czynienia z firmą, która zainwestowała znaczne środki, aby uporząd¬kować swoje operacje i procesy, wdrożyła pełną funkcjonalność SAP, a wprowadzone modyfikacje w oprogramowaniu mają kluczowe znaczenie dla organizacji, to najczęstszym scenariuszem transformacji będzie migracja do systemu S/4HANA Private Cloud. To jest opcja atrakcyjna dla firm, które są zadowolone z osiągniętych rezultatów w swoich wcześniejszych projektach wdrożeniowych.

Rozmawiając z innymi przedsiębiorstwami, widzimy, że niektóre z nich są gotowe do korzystania z dostępnych procesów biznesowych, tzw. „best practice” w oprogramowaniu, lub nie wdrożyły w pełni systemu ERP i dla nich ciekawą opcją jest transformacja do systemu S/4HANA Public Cloud, znana w nomenklaturze SAP jako podejście greenfield, opierająca się na metodzie wdrożenia typu fit-to-standard. W tym podejściu projekt realizowany jest od nowa, a główną korzyścią jest szybkie i znacząco tańsze wdrożenie, dzięki wykorzystaniu gotowych rozwiązań. Porównując natomiast oba rozwiązania, można dojść do wniosku, że to proces migracji SAP do chmury prywatnej jest bardziej kosztowny i dłuższy, ponieważ wymaga dostosowania istniejących już systemów oraz modyfikacji do nowej technologii.

Oprócz tego mamy jeszcze dwie ciekawe ścieżki transformacji, szczególnie dla firm, które oczekują mniejszych inwestycji lub po latach z różnych względów zainteresowane są mniejszą funkcjonalnością niż dostępną w SAP S/4HANA Cloud. Jest to transformacja do systemu SAP Business ByDesign, przeznaczonego dla rynku średnich firm, często realizowanego w oddziałach lub spółkach zależnych dużych organizacji.

Czwarta opcja to z kolei transformacja do SAP Business One. To rozwiązanie dla firm oczekujących mniejszych inwestycji, ale wciąż z solidną funkcjonalnością i dużymi możliwościami integracji.

Mamy więc przed sobą rok 2027 z czterema dostępnymi opcjami transformacji, z których dwie ostatnie są jednak pewnym zaskoczeniem.

Niektórzy sugerują, że z powodu obecności rozwiązań, takich jak SAP S/4HANA Public Cloud i Private Cloud, nie ma już miejsca na alternatywne opcje. Ten komunikat kieruję do firm, których systemy zostały stworzone dawno temu i nie były rozwijane. Obecnie zastanawiają się, czy warto utrzymywać starsze rozwiązania, czy też przejść na nowszą wersję, odpowiednią dla ich biznesu. Jeśli myślą o zmianie swoich systemów na coś innego niż S/4HANA Cloud, to warto rozważyć takie opcje jak SAP Business One czy SAP Business ByDesign.

Pomimo dużej liczby zrealizowanych projektów, wybór tych rozwiązań może być mniej oczywisty dla klientów korzystających ze starszych rozwiązań SAP, ale oba produkty są istotną częścią oferty SAP. Co więcej, firma SUPREMIS jako jedyny partner w Polsce dysponuje konsultantami i certyfikacjami dla wszystkich tych rozwiązań.

SAP jest więc nie tylko dla dużych przedsiębiorstw?

Marka SAP przez lata postrzegana była przez pryzmat największych projektów. Fakty są jednak takie, że dzisiaj 80% klientów SAP to firmy z sektora Mid-Market. SAP Business One, skierowany do sektora SME, to w skali globalnej linia produktowa, która dla SAP każdego roku przynosi najwięcej nowych klientów. Z kolei SAP S/4HANA Public Cloud, na bazie którego realizowane są projekty w sektorze Mid-Market, to dzisiaj produkt z największą dynamiką wzrostu wśród wszystkich produktów SAP.

Jak więc SUPREMIS widzi przyszłość rynku w kontekście transformacji do wersji chmurowych?

Patrzymy w przyszłość z optymizmem i gotowością na nadchodzącą zmianę. Nasze podejście opiera się nie tylko na standaryzacji procesów i szybkim dostarczaniu rozwiązań SAP, ale również na przekonaniu, że ciągły rozwój jest wpisany w nasze DNA. Znamy wszystkie rozwiązania ERP w zakresie SAP i dzięki temu potrafimy doradzić rozsądny wybór rozwiązania, odpowiedniego do skali i potrzeb naszych klientów. Dzięki blisko 20-letnim doświadczeniom z ERP, wiedzy i zaangażowaniu pracowników, jesteśmy przygotowani do wspierania naszych klientów w osiągnięciu sukcesu w nowej rzeczywistości biznesowej.