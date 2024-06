Żeby konkurować, trzeba wciąż się zmieniać i rosnąć

Strategia Transiton Technologies pozostaje cały czas niezmienna; w tym roku liczymy na poprawę koniunktury – mówią Prof. Konrad Świrski – Prezes Grupy Transition Technologies, Szymon Bartkowiak – Prezes Transition Technologies PSC S.A., Sebastian Sokołowski – Prezes Transition Technologies MS S.A., Urszula Jarosz – Prezeska Transition Technologies – Systems Sp. z o.o., Ewa Kwapis – Członkini Zarządu Transition Technologies – Systems Sp. z o.o.

Jakie są (w skrócie) plany Grupy Transition Technologies?

Konrad Świrski: Możemy właściwie powtórzyć to samo co w wywiadach Computerworld 2022 i 2023: chcemy ciągle się rozwijać i planujemy osiągnąć poziom globalnych obrotów 1 mld zł już w 2025 r. Pragniemy działać na międzynarodowych rynkach, skupiać się na najnowszych technologiach, a przy okazji być zeroemisyjną firmą, która stawia na rozwój swoich menedżerów i przede wszystkim na większą liczbę kobiet na stanowiskach menedżerskich, w tym w zarządach.

Szymon Bartkowiak – Prezes Transition Technologies PSC S.A.

Co odróżnia TT od innych polskich firm informatycznych?

K.Ś.: Jesteśmy chyba jedyną firmą, która działa od 1991 r. i wciąż nie zmieniła nazwy. Z jednej strony jesteśmy więc konserwatywni – a może i zachowawczy. Co roku zawsze zwiększamy obroty, osiągamy zyski i stopniowo rozwijamy się w podobnych sektorach – jesteśmy związani z przemysłem, energetyką, gazem i medycyną oraz usługami outsourcingowymi (managed services) dla światowych korporacji. Zdecydowaliśmy się też na dość niespotykaną (w polskich korporacjach) strukturę – wydzielenia spółek w danym segmencie i ich niezależnym działaniu, koordynowanym jedynie na poziomie Grupy. Wydzielenie nastąpiło wraz z objęciem mniejszościowych pakietów przez nowe zarządy. Każda ze spółek ma własną specjalizację i unikatową strategię.

Sebastian Sokołowski: Realizujemy zaawansowane usługi IT o dużym stopniu złożoności. Poruszamy się w unikatowych technologiach i coraz częściej łączymy nasze usługi z rozwiązaniami opartymi na sztucznej inteligencji. Chcemy być na rynku globalnym nie tylko spółką specjalizującą się w managed services (usługach zarządzanych), ale wręcz knowledge services. Jesteśmy mocno zakorzenieni w sektorach obronnym i farmaceutycznym, charakteryzujących się wysoką barierą wejścia. Działamy na rynkach zagranicznych i tam też rozbudowujemy swoją strukturę i sieć sprzedaży. Wszystkie te czynniki sprawiają, że biznes postrzega nas nie jako kolejną firmę outsourcingową, ale jako godnego zaufania kompleksowego dostawcę rozwiązań na lata.

Szymon Bartkowiak: Jesteśmy spółką świadczącą usługi programistyczne oraz integratorskie, posiadającą swoje oddziały w Stanach Zjednoczonych, we Francji, w Niemczech oraz na Tajwanie. Skupiamy się na zaawansowanych elementach cyfrowej transformacji, wykorzystując technologie PLM, IoT, Cloud, AI czy AR. Nasze rozwiązania umacniają nie tylko cyfrowy i zrównoważony rozwój firm, ale również wspierają zrównoważoną produkcję, dzięki czemu nasi klienci mogą stać się silnym globalnym graczem na rynku. Do dziś współpracujemy z klientami klasy enterprise, agencjami rządowymi oraz zachodnimi producentami oprogramowania.

Urszula Jarosz – Prezeska Transition Technologies – Systems Sp. z o.o.

Urszula Jarosz: TT-Systems tworzy nowoczesne rozwiązania IT dla rynku energii, gazu i OZE. Aż 90% polskich firm energetycznych korzysta z zaawansowanych systemów CTRM, których jesteśmy autorem - co czyni nas liderem w branży. Coraz większe sukcesy odnotowujemy także w nowych dla nas obszarach - elektroenergetyce i cyberbezpieczeństwie dla instalacji krytycznych. Co odróżnia naszą spółkę? Na pewno obecność kobiet na wszystkich szczeblach struktury organizacyjnej, również tych najwyższych.

Czy to będzie dalszy rozwój organiczny, czy też akwizycje?

K.Ś.: Zdecydowanie akwizycje na obecnym etapie działalności. Kupujemy większościowe pakiety udziałów w innych spółkach już od kilku lat i raczej patrzymy w kierunku akwizycji zagranicznych. Tak naprawdę spółki obszarowe realizują własne strategie (wybór przejęć i rynków) i w konsekwencji budują własne grupy informatyczne.

S.S.: Nasza strategia opiera się zarówno na rozwoju organicznym, jak i na działaniach akwizycyjnych. Modelową akwizycją jest dla nas zakup w 2021 r. duńskiej spółki ConCor A/S (teraz TTMS Nordic), która po dwóch latach obecności w naszej grupie zanotowała trzykrotny wzrost sprzedaży. Zachęceni sukcesem na rynkach nordyckich, w styczniu 2024 r. kupiliśmy większościowy pakiet w szwajcarskiej firmy Pixel Plus AG, z główną siedzibą w Zurychu. To dla nas bardzo ważny rynek – w 2023 r. ponad 70% przychodów Grupy TTMS zapewnili nam klienci, którzy główne siedziby mają w Szwajcarii.

S.B.: W skład TT PSC wchodzi obecnie pięć spółek (własne spółki: USA, Niemcy, Francja, Tajwan oraz większościowy udział w polskiej spółce Algomine). Teraz badamy rynek pod kątem firm, które pomogłyby nam uzupełnić wachlarz naszych usług. Szczególnie obiecujący jest dla nas rynek amerykański, na którym szukamy partnera skupionego w obszarze product engineering oraz PLM.

Ewa Kwapis – Członkini Zarządu Transition Technologies – Systems Sp. z o.o.

Ewa Kwapis: TT Systems rozpoczęła działalność operacyjną w 2022 r., osiągając w dwa lata wzrost przychodów na poziomie 25%. W obszarze akwizycji jeszcze nie mamy doświadczeń – uważnie przyglądamy się tym procesom w innych spółkach grupy. Na razie skupiamy się na ugruntowaniu dominującej pozycji na rynku energetycznym i elektroenergetycznym oraz rozwoju linii produktowych. Prawdopodobnie pierwsze zakupy przypadną na rok 2025. Zależy nam na niszowych, komplementarnych, raczej polskich spółkach z unikatowymi zasobami.

Coraz więcej kobiet zajmuje też w Transition Technologies wysokie pozycje menedżerskie.

K.Ś.: Zmiana w kierunku „Girl Power” i firmach IT też jest oczywistym trendem. Nie mamy jeszcze całkowitego parytetu mężczyźni–kobiety, ale usilnie pracujemy nad tym. Większy udział kobiet w kadrze zarządzającej to po prostu naturalna przewaga biznesowa w przyszłości.

U.J.: Jesteśmy pierwszym „całkowicie kobiecym” zarządem w spółkach grupy Transition Technologies. Jednak na zarządzie ta inkluzywność się nie kończy – w wyższej kadrze menedżerskiej panie stanowią dokładnie połowę, a w całkowitym zatrudnieniu parametry udziału kobiet sięgają prawie 40%. Ta równowaga płciowa nie tylko jest ważna pod względem społecznym i etycznym, ale także przyczynia się do różnorodności perspektyw i lepszych decyzji, co w efekcie przekłada się na nasz sukces biznesowy.

A jak zapowiada się rok 2024 i jakie są główne plany?

Sebastian Sokołowski – Prezes Transition Technologies MS S.A.

K.Ś.: Paradoksalnie, wbrew obecnym nastrojom czekamy na powrót koniunktury i dobry stan gospodarki światowej, szczególnie w drugiej połowie roku. Oczywiście wszystko zależy od geopolityki, ale jeśli nie zdarzą się jakieś kolejne wielkie turbulencje światowe, taki scenariusz jest bardzo możliwy. Oznacza to ponowny szybki wzrost na rynkach IT.

S.S.: W najbliższej przyszłości liczymy na poprawę koniunktury, także tej na rynkach finansowych, co pozwoli nam wrócić do planu debiutu giełdowego. Przymierzamy się do następnej akwizycji w jednym z krajów DACH. Myślimy też o założeniu spółki zależnej w rejonie APAC, która stanowiłaby dodatkowe wsparcie dla TTMS Malaysia. Nadal będziemy rozwijać spółki TTMS Nordic i TTMS UK.

S.B.: Skupiamy się na firmach przemysłowych, które odblokowują fundusze na przyśpieszenie cyfryzacji swoich procesów. Dzięki współpracy z partnerami chcemy rozbudowywać nasze portfolio usług, aby być jak najlepszym partnerem na każdym etapie cyfryzacji klientów. Wkraczamy na ścieżkę szybkiego rozwoju – nie tylko za granicą, ale również na rynku polskim.

E.K.: Naszym głównym celem jest utrzymanie pozycji lidera wśród dostawców systemów IT dla energetyki. Jednak równie istotnym elementem naszej strategii jest wykorzystanie najnowszych technologii, takich jak sztuczna inteligencja, w obszarze handlu energią. Obecnie intensywnie pracujemy nad implementacją AI w naszych rozwiązaniach, co pozwoli nam nie tylko na doskonalenie naszych produktów, ale także na zaoferowanie klientom innowacyjnych i efektywnych rozwiązań.

K.Ś.: Na rynku światowym wszystkie długoterminowe strategie są możliwe. Obroty rzędu 1 mld zł na pewno są imponujące w warunkach polskich, ale należy pamiętać, jak wielkie są światowe koncerny informatyczne i że ostatnie lata to okres intensywnej konsolidacji rynku. Żeby więc efektywnie konkurować na międzynarodowych rynkach, należy cały czas się zmieniać i rosnąć.