Ten akumulator Made in China może zrewolucjonizować rynek elektrycznych samochodów

Akumulator jest dziełem chińskiej firma Geely Auto Group. Wprowadziła ona na rynek litowo-żelazowo-fosforanowy akumulator EV (czyli samochodowy), który ma wyjątkową żywotność, oferuje bardzo krótki czas ładowania, jak również jest bardzo bezpieczny.

Specjaliści twierdzą iż nowa, zastosowana przez firmę Geely konstrukcja tzw. krótkiego ostrzem (short blade), może zrewolucjonizować rynek akumulatorów instalowanych w pojazdach elektrycznych, oferując niezrównane bezpieczeństwo, trwałość i wydajność. Samochód mający na pokładzie taki akumulator może przejechać milion kilometrów. Akumulator zawiera przy tym odporną na ciepło membranę bazującą na wspomnianej wcześniej konstrukcji krótkiego ostrza.

Bezpieczeństwo zapewnia mu firmowa technologia Self-Fusing, która zapobiega zwarciom podczas wypadku, tworząc specjalną warstwę izolacyjną, dzięki której ogień nie rozprzestrzenia się na otoczenie. Jest to możliwe dzięki opatentowanej przez firmę Geely konstrukcji bazującej na kratowej ramie. Jest też bardzo wytrzymała na uszkodzenia mechaniczne. Świadczy o tym fakt, że po wystrzeleniu w nią pociskiem o kalibrze 5,8 mm, obudowa akumulator pozostaje nienaruszona.

Akumulator przeszedł pozytywnie wszystkie testy obciążeniowe. Jego żywotność jest imponujące. Może pracować 50 lat i można go doładowywać prawie 4 tysiące razy, co w praktyce przekłada się na przejechanie miliona kilometrów. Firma rozwiązała problemy, związane z wysoką rezystancją wewnętrzną takich urządzeń, stosując długie i cienkie nanorurki, co zapewnia lepszą transmisję jonów i szybkie ładowanie. Dane testowe wskazują, że czas ładowania w temperaturze powyżej 0 stopni wynosi 17 minut, a w ekstremalnie zimnych środowiskach utrzymuje współczynnik utrzymania pojemności na poziomie 90,54% w temperaturze -30°C.