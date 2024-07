Technologie, które stymulują rozwój przedsiębiorstw

Rozmowa z Bożeną Leśniewską, wiceprezeską zarządu Orange Polska.

Ten rok jest pełen wyzwań z NIS2 i DORA na czele. Czy ich skuteczne wdrożenie to obecnie najtrudniejszy egzamin dla biznesu?

Tylko w Polsce liczba firm podlegających pod NIS2 wzrośnie nawet 10-krotnie i obejmie 11 sektorów. To sprawdzian dla dużej części rynku. Identyfikacja obszarów krytycznych, zamykanie luk w systemach, modernizacja całych ścieżek cyfrowych – to wyzwania na ten rok. Jako operator telekomunikacyjny i dostawca e2e realizujemy te zadania kompleksowo, zabezpieczając klientów na każdym etapie – od sieci po aplikacje. Mamy unikalne kompetencje w tym obszarze – chronimy dane firmy, urządzenia końcowe, wykonujemy testy penetracyjne, monitorujemy infrastrukturę teleinformatyczną klienta, oferujemy rozwiązania z zakresu bezpieczeństwa fizycznego. Żeby przedsiębiorcy lepiej zrozumieli, z jakimi zagrożeniami mogą się mierzyć, otworzyliśmy Centrum Doświadczeń Cyberbezpieczeństwa. W formie gry symulacyjnej prezentujemy, jak może wyglądać cyberatak na organizację klienta, jakie są jego konsekwencje i jak powinien przebiegać proces decyzyjny w trakcie zdarzenia i po nim. To unikalne doświadczenie dla uczestników pokazuje, że do budowania cyberodporności niezbędne jest zaangażowanie osób także spoza IT. Wciąż jednak zdarza się, że organizacje zgłaszają się do nas dopiero po ataku hakerskim, gdy trzeba przystąpić do minimalizowania strat.

Czego szukają klienci, którzy zdają sobie sprawę z zagrożeń?

Głównie rozwiązań, które zapewnią im bezpieczny dostęp do ich zasobów i usług. Coraz chętniej przenoszą dane do chmury lub decydują się na kolokację infrastruktury do naszych data centers. Zainteresowaniem cieszą się rozwiązania pozwalające na zabezpieczenie kopii zapasowych krytycznych danych czy budowę niezawodnych środowisk disaster recovery poza ich własnymi serwerowniami. To pokazuje, jak szybko rynek reaguje na niepewne warunki zewnętrzne i dostosowuje do nich swoje priorytety.

A czy biznes trzeba jeszcze przekonywać do korzyści, jakie daje szybka sieć 5G?

Biznes nie dostrzegł jeszcze wszystkich możliwości 5G i potrzebuje wiedzy opartej na konkretnych korzyściach. Są już prekursorzy, którzy budują rozwiązania na bazie 5G, ale np. świat automatyki przemysłowej, który może na tej technologii skorzystać najwięcej, jest wciąż w przededniu rewolucji bezprzewodowej. Dlatego stworzyliśmy 5GLab, w którym pokazujemy klientom zalety szybkiej komunikacji mobilnej. Otworzyliśmy także Akademię 5G – program edukacyjny dla menedżerów, którzy poszukują innowacyjnych rozwiązań z zakresu produkcji czy logistyki. Na zajęciach omawiamy nasze doświadczenia z wdrożeń prywatnych sieci piątej generacji i prezentujemy przykłady zastosowań z Orange 5G Lab. To pierwsza inicjatywa w Polsce, która kompleksowo pokazuje, jak powinna wyglądać automatyzacja w przedsiębiorstwach.

Przedstawiliście bardzo dobre wyniki w domenie ICT za 2023 r. Co było motorem napędowym waszego wzrostu?

Mimo że firmy tną koszty, realizują potrzeby technologiczne, które przyniosą im zwrot z inwestycji w najbliższych latach. Ta dynamika sprawiła, że w obszarze ICT urośliśmy o 14% r/r, czyli rozwijaliśmy się szybciej niż inni. Motorem napędowym jest cyberbezpieczeństwo oraz infrastruktura do cyfrowego przetwarzania danych – fizyczna i chmurowa. Ale nasze podejście jest holistyczne. Wraz ze spółkami Integrated Solutions, Bluesoft oraz Craftware zbudowaliśmy pełne portfolio transformacyjne dla biznesu i oferujemy rozwiązania wspierające firmy na każdym etapie cyfryzacji – od pojedynczych aplikacji po hardware, usługi IT profilowane sektorowo czy gotowe Architektury Referencyjne.

Zależy nam, aby dzięki naszej ofercie firmy wyznaczały standardy innowacyjności. Dlatego odważnie wdrażamy nowe modele biznesowe. Przykładem jest Orange Business Metaverse do prezentacji zaawansowanych rozwiązań IT, którego możliwości przedstawiliśmy w maju. Jesteśmy gotowi projektować tego typu narzędzia dla innych firm i Przemysłu 4.0.

Transformacja cyfrowa w Polsce weszła na wyższy poziom. Firmy już wiedzą, jak chcą się rozwijać, coraz mniej z nich pozostaje w trybie obserwacji. Dlatego koncentrujemy się na technologiach, które stymulują rozwój biznesu, takich jak: sztuczna inteligencja, uczenie maszynowe, integracja danych, Big Data. Możemy sprostać wymaganiom klientów z wszystkich segmentów.