Nvidia chce sprzedawać Chinom swoje układy AI

Ta wiadomość może być dla wielu zaskoczeniem i dowodzi, że niezależnie od polityki biznes rządzi się swoimi prawami. Dobrze poinformowane źródła podały, że szukając nowych rynków zbytu, Nvidia pracuje nad nowymi wersjami swoich chipów AI, które mogłaby sprzedawać chińskim firmom.

Byłoby to możliwe, gdyż nie łamałyby embarga nałożonego przez Biały Dom na eksport tego rodzaju produktów do tego kraju. Jak wiadomo, Nvidia zamierza wprowadzić do oferty potężne chipy AI należące do linii Blackwell jeszcze w tym roku. Największy z nich ma być aż 30 razy wydajniejszy od swojego poprzednika, dzięki czemu może z rekordową szybkością szkolić nawet najbardziej rozbudowane modele językowe AI. Niektóre serwisy podały, że Nvidia nawiązała już w tej sprawie współpracę z chińską firmą Inspur, która sprzedawałby takie chipy w Chinach. Miano mu nawet nadać nazwę B20.

Jak wiadomo, administracja amerykańska zaostrzyła kontrolę eksportu najnowocześniejszych półprzewodników do Chin w zeszłym roku, chcąc w ten utrudnić Chinom budowę superkomputerów. Wiedząc o tym, Nvidia zaczęła pracować na chipami AI przeznaczonymi specjalnie na chiński rynek. Mówi się, że jej inżynierowie firmy Nvidia zaprojektowali do tej pory trzy takie chipy, mając nadzieję iż poprawi to jej pozycję na chińskim rynku. Okazuje się bowiem, że w zeszłym roku 17% przychodów Nvidii pochodziło z handlu z Chinami, co w porównaniu z poprzednim rokiem oznacza spadek 26%.

Zobacz również:

Analitycy szacują, że Nvidia może sprzedać w tym roku chińskim firmom ponad 1 mln swoich chipów AI, które są warte co najmniej 12 miliardów dolarów. Dlatego administracja amerykańska nie ustaje w wysiłkach mających na celu blokowanie eksportu do Chin najnowszych technologii opracowanych przez zachodnie firmy. Chce też nałożyć embargo na eksport najbardziej zaawansowanych modeli sztucznej inteligencji, takich jak ChatGPT. Wojna handlowa między Chinami i USA rozkręca się więc na dobre.