Elon Musk: uruchomiliśmy najpotężniejszy na świecie klaster do szkolenia modeli AI

Szef platformy X umieścił na niej informację, że należąca do niego firma xAI rozpoczęła w tym tygodniu szkolić swój kolejny model AI, uruchamiając realizującą to zadanie aplikację na jak to określił najpotężniejszym na świecie klastrze komputerowym, który znajduje się w Memphis (stan Tennessee).

Klaster (noszący roboczą nazwę Memphis Supercluster) został wybudowany we współpracy z firmą Nvidia. Składa się ze stu tysięcy procesorów graficznych H100, które są chłodzone cieczą. Muska twierdzi, że dzięki klastrowi xAI pozostawi w pobitym polu rywalizujące z nią firmy. Uważa, że do końca tego roku uda mu się stworzyć model AI, jakiego jeszcze świat nie widział. Analitycy podchodzą do tego zapewnienia ze sceptycyzmem, pamiętając iż chatbot Grok firmy xAI nie zrobił do tej pory kariery.

Wybudowanie przez firmę xAI w Memphis tak potężnego klastra odbiło się w świecie IT szerokim echem. Projekt wzbudził też wśród lokalnych mieszkańców, jak również stanowych władz, szereg wątpliwości dotyczących wpływu inwestycji na sieć energetyczną oraz cała infrastrukturę tego obszaru. Chodzi o to iż pracując na sto procent, klaster może zużywać nawet do 150 megawatów mocy. To znaczne zapotrzebowanie na moc skłoniło władze stanu Tennessee do dyskusji na temat zbudowania dodatkowej linii energetycznej, która podołałaby takiemu obciążeniu. A swoją drogą to jeszcze jeden dowód na to, jak bardzo energochłonna jest technologia AI.

