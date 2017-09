Zwycięzcy konkursu Lider Informatyki 2017 wyłonieni!

Podczas uroczystej Gali wieńczącej XXI edycję konkursu „Lider Informatyki” poznaliśmy laureatów poszczególnych kategorii. Siedmiu zwycięzców łączy dojrzałość realizowanych projektów oraz praktyczne wykorzystanie możliwości, jakie niesie cyfrowa transformacja.

Celem konkursu „Lider Informatyki” jest poszukiwanie i promowanie najlepszych i najbardziej dojrzałych projektów teleinformatycznych realizowanych przez działające w Polsce firmy i jednostki publiczne. Głównymi kryteriami są biznesowa wartość projektów dostarczanych przez ICT oraz ich innowacyjność. Jury konkursu ocenia rolę IT w budowaniu wartości przedsiębiorstwa, dojrzałość organizacyjną laureatów, wydajność procesów biznesowych oraz ich wsparcie ze strony IT. Konkurs „Lider Informatyki” został objęty patronatem Ministerstwa Cyfryzacji oraz Ministerstwa Rozwoju.

Uczestnicy konkursu konkurują o tytuł Lidera Informatyki w jednej z sześciu kategorii branżowych: bankowości i finansów, handlu i usług, administracji publicznej oraz sektora użyteczności publicznej, ochrony zdrowia a także przemysłu. Finalistami tegorocznej edycji konkursu zostało 16 spośród kilkudziesięciu zgłoszonych organizacji. Przedstawiamy zwycięzców!

ERGO Hestia zwyciężyła w kategorii „Bankowość i finanse”

Spółka zawdzięcza wyróżnienie wielofunkcyjnemu narzędziu do obsługi polis ubezpieczeniowych iHestia. Za jego pomocą agenci ubezpieczeniowi oraz klienci mogą samodzielnie wykonywać czynności, które dotąd wymagały przeprocesowania przez pracowników centrali. „Klient do niedawna kupował ubezpieczenie u agenta, u niego podpisywał umowę, polisę, a później z każdą sprawą i tak dzwonił na infolinię ubezpieczyciela. Teraz dzięki nowej platformie klient może wiele spraw załatwić bezpośrednio z agentem – doradcą, u którego kupił ubezpieczenie i który jest dla niego naturalnym adresatem wszelkich spraw z tym ubezpieczeniem związanych” – opowiada Oskar Jedynasty, menedżer Zespołu ds. Rozwiązań Mobilnych. Dzięki iHestii firma jest w stanie na bieżąco śledzić pracę agentów działających w poszczególnych regionach sprzedażowych oraz reagować na zmieniającą się sytuację.

ERGO Hestia wdrożyła także innowacyjne ubezpieczenie komunikacyjne YU! Jego szczególną cechą jest to, że ryzyko – a co za tym idzie, stawki – kalkulowane jest na podstawie stylu jazdy kierowcy. Niezbędne dane, pozwalające analizować jego zachowanie na drodze, gromadzone są za pomocą aplikacji Yanosik.

„Zarząd popycha całą organizację w kierunku bardziej cyfrowego świata, obecnie pozycjonujemy siebie coraz bardziej jako firmę technologiczną. Nie wyobrażam sobie prowadzenia biznesu bez technologii, teraz to już jest nierozłączne” – mówi Damian Haustein, dyrektor Biura Rozwoju Ergo Hestii.

Wśród finalistów kategorii „Bankowość i finanse” znalazły się Alior Bank oraz Grupa Kapitałowa BEST.

Poczta Polska laureatem kategorii „Handel i usługi”

Największy polski operator usług pocztowych – Poczta Polska SA – wdrożyła platformę Mobilny Listonosz: skalowalne narzędzie, które pozwoliło włączyć listonoszy do sieci sprzedażowej oraz uruchomić usługę elektronicznego potwierdzania odbioru.

W ramach projektu Mobilny Listonosz placówki pocztowe oraz 23 tys. doręczycieli wyposażono w ponad 20 tys. tabletów i urządzeń do elektronicznej rejestracji odręcznych podpisów (tzw. signature pady). Dzięki nim Poczta oferuje usługę dostarczenia przesyłek poleconych z elektronicznym potwierdzeniem odbioru. Funkcjonalność ta umożliwiła Poczcie Polskiej odzyskanie kluczowego kontraktu na obsługę korespondencji sądowej. Oprócz tego, Poczta stworzyła wewnątrzorganizacyjną sieć VoIP, dzięki czemu koszty łączności spadły o 75%.

„Fakt stworzenia elastycznej platformy do kreowania kolejnych nowych usług cyfrowych z zakresu e-commerce, e-komunikacji, e-gov, e-finansów stanowi już dzisiaj element budowy nowego, cyfrowego modelu klienta i sprzedaży w myśl strategii 2015–2020” – podkreśla Mirosław Rolnik, zastępca dyrektora Pionu Informatyki i Telekomunikacji Poczty Polskiej.

Konkurentami Poczty Polskiej w kategorii „Handel i usługi” były Rossmann oraz ENERGA Obrót SA.

Ministerstwo Finansów „Liderem Informatyki” wśród jednostek administracji publicznej

Ministerstwo Finansów zaprezentowało projekt związany z wejściem w życie przepisów o Jednolitym Pliku Kontrolnym (JPK). Jednostka stworzyła dedykowaną, chmurową platformę do przyjmowania plików z rozliczeniami JPK w formacie XML od zobowiązanych do tego podatników. Departament Informatyzacji Ministerstwa Finansów zagwarantował konieczną skalowalność rozwiązania dzięki uruchomieniu usługi w prywatnej chmurze obliczeniowej, stworzonej w swoim centrum przetwarzania danych w Radomiu. Gromadzone dane podatników są tam przetwarzane i analizowane w środowisku Big Data na platformie Apache Hadoop.

„Centrum w Radomiu operuje na danych, które stanowią bezpośrednią informację dla służb skarbowych. Kontrolerzy dostają do dyspozycji wytypowane z najwyższym prawdopodobieństwem przypadki nadużyć. Praca służb skarbowych zmieniła się więc radykalnie. Wymagało to zmiany procesu i nastawienia, co nastąpiło poprzez utworzenie nowej organizacji, Krajowej Administracji Skarbowej” – tłumaczy Wiesław Szala, dyrektor Departamentu Informatyzacji Ministerstwa Finansów.

Oprócz Ministerstwa Finansów, w finale konkursu „Lider Informatyki” w kategorii dotyczącej sektora publicznego znalazły się Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia oraz Urząd Miejski w Piastowie.

MPWiK we Wrocławiu oraz PEC w Ciechanowie: podwójne zwycięstwo w sektorze użyteczności publicznej!

Pierwszy ze zwycięzców – Wrocławskie MPWiK – to weteran konkursu „Lider Informatyki”: laureat w roku 2010, finalista w roku 2016, Lider Informatyki Dwudziestolecia w ubiegłorocznej, jubileuszowej edycji. To organizacja o dojrzałym i nowoczesnym IT, nadążająca za najnowszymi trendami. Zwycięstwo w tegorocznej edycji konkursu zawdzięcza systemowi SmartFlow – narzędziu służącemu do wykrywania awarii w sieci wodociągowej. Bezprzewodowe czujniki przekazują dane do bazy danych oraz platformy analitycznej w chmurze Microsoft Azure. Dzięki wdrożeniu projektu MPWiK we Wrocławiu potrafi wykryć awarię na sieci do trzech dni od jej wystąpienia, w porównaniu do nawet 180 dni przed realizacją projektu. Microsoft pokazuje wdrożenie zrealizowane przez wrocławskie MPWiK jako modelowy przykład zaawansowanego wykorzystania możliwości platformy Azure.

„Idealne i bezobsługowe rurociągi oczywiście nigdy nie powstaną. Jest jednak możliwe stworzenie takiej sieci, która w ogóle nie będzie tracić wody” – mówi Tomasz Konieczny, dyrektor Centrum Nowych Technologii w MPWiK we Wrocławiu. „Zaprzęgnięcie sieci neuronowych, sztucznej inteligencji i jej algorytmów do analizowania danych dostarczanych przez SmartFlow pozwoliłoby na prognozowanie miejsca i czasu awarii. Dzięki AI usuniemy defekt, zanim nastąpi”.

Drugi zwycięzca kategorii „Sektor użyteczności publicznej” to Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej w Ciechanowie. To debiutant, firma o mniejszej skali działania i budżecie, wywodząca się z niewielkiego, dawnego miasta wojewódzkiego. Ambitny challenger, którego projekt udowadnia, że zaawansowana informatyka wspierająca krytyczne procesy biznesowe nie jest zarezerwowana jedynie dla wielkich i bogatych przedsiębiorstw.

PEC w Ciechanowie stworzył bardzo wydajny system odczytu ciepłomierzy, monitoringu węzłów cieplnych oraz zdalnego zarządzania siecią ciepłowniczą. Projekt bazuje na inteligentnych licznikach przesyłających dane w technologii GPRS. Dzięki wdrożeniu pracochłonny proces rozliczeń skrócono z blisko tygodnia do niecałego dnia pracy. Jednocześnie firma uzyskała znaczne oszczędności dzięki optymalizacji ciśnienia w sieci cieplnej, zamieniając dotychczasową tabelę regulacyjną na wypracowany przez siebie dynamiczny model umożliwiający optymalizację parametrów nastawy pomp w zależności od np. warunków pogodowych.

„Dzięki temu jesteśmy w stanie ograniczać ciśnienie dyspozycyjne, temperaturę zasilania, temperaturę powrotu, a więc w odmienny sposób kształtować krzywą grzewczą dla całego systemu ciepłowniczego” – mówi Wiesław Dubiel, kierownik Działu Automatyki i Informatyki w PEC w Ciechanowie.

Medicover zwycięzcą kategorii „Ochrona zdrowia”

Medicover wdrożył Aplikację mobilną oraz Platformę telemedyczną Medicover. Dzięki tym rozwiązaniom pacjenci uzyskali bieżący dostęp do swej dokumentacji medycznej, możliwość wygodnej, samoobsługowej rejestracji bądź odwołania wizyty, a także dostęp do zdalnych porad medycznych, których treść staje się pełnoprawnym zapisem w dokumentacji medycznej. Tylko od początku br. do końca sierpnia specjaliści Medicover udzielili blisko 150 tys. zdalnych porad, skracając tym samym kolejki do lekarzy dla naprawdę potrzebujących pacjentów.

„Narzędzia telemedyczne zwiększają naszą efektywność, ponieważ pozwalają na lepszą alokację zasobów i jeszcze skuteczniejsze dostosowanie rozwiązań do potrzeb zdrowotnych pacjentów” – mówi Sonia Kondratowicz, dyrektor ds. Obsługi Klienta w Medicover.

Finalistą konkursu „Lider Informatyki” w kategorii poświęconej ochronie zdrowia został Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Brzesku.

Nowy Styl Group triumfuje w kategorii „Przemysł”

Nowy Styl to jedno z największych przedsiębiorstw meblarskich w Polsce. Grupa specjalizuje się w projektowaniu oraz produkcji mebli dla pomieszczeń biurowych oraz miejsc i ośrodków użyteczności publicznej. Nowy Styl Group zawdzięcza tytuł „Lidera Informatyki” opracowanemu przez własny zespół IT oraz analityków biznesowych projektowi systemu wsparcia sprzedaży 3S (Sales Support System). Rozwiązanie to zautomatyzowało i zoptymalizowało procesy sprzedaży oraz obsługi zamówień. System został wyposażony m.in. w moduł analizy rentowności sprzedaży oraz konfigurator produktów zintegrowany z branżowym narzędziem pCon.

„3S to koncepcja zintegrowanego działania, stworzenia środowiska typu Digital Workplace dla ludzi pracujących przede wszystkim w obszarach handlowych. Usprawniła także procesy logistyczne” – mówi Mariusz Sobociński, dyrektor IT i Business Analysis Manager w Grupie Nowy Styl. „Ideą przewodnią projektu 3S jest osiąganie korzyści wynikających z synergii działań” – dodaje.

Nowy Styl zgłosił także dwa projekty związane z integracją operacyjną i logistyczną wybranych jednostek w Grupie przy wykorzystaniu systemu ERP firmy IFS. Nowy Styl, choć zlikwidował magazyn we Francji, poprawił dostawy towarów na tym rynku dzięki silnej integracji procesów spedycji z systemem IFS Applications. Przedsiębiorstwo wypracowało dojrzałą architekturę korporacyjną oraz sposób jej sprawnej adaptacji kolejnym pozyskiwanym w ramach akwizycji spółkom.

Finalistami sektora przemysłowego konkursu „Lider Informatyki” były Laboratorium kosmetyczne dr Irena Eris oraz bezpośredni konkurent Nowego Stylu, firma Profim.

Nagroda specjalna redakcji Computerworld: KSI ZUS

Podczas gali konkursu Computerworld Lider Informatyki 2017 nagrodą specjalną redakcji Computerworld uhonorowany został Zakład Ubezpieczeń Społecznych. Zaliczany do dziesiątki największych na świecie systemów informatycznych Kompleksowy System Informatyczny ZUS obchodzi swoje dwudzieste urodziny. Przez te dwie dekady ani razu poważnie nie zawiódł, mimo iż co roku przetwarza 900 mln dokumentów i przelicza 190 mld zł składek - równowartość połowy rocznego budżetu Polski.