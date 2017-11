Skryptowe języki programowania tracą na popularności

Uznane języki skryptowe - traktowane swego czasu jako te, które zyskają w przyszłości największe uznanie w oczach deweloperów – tracą wyraźnie na popularności. Tak przynajmniej wynika z ostatniego rankingu oceniającego wzięcie języków programowania. Chodzi o indeks Tiobe.

Na początek słówko o tym, jak powstaje indeks Tiobe. Jest tworzony w specyficzny sposób – buduje się go licząc ilość zapytań zawierających nazwę języka programowania, jakie użytkownicy internetu kierują do wiodących na rynku wyszukiwarek, takich jak Google, Bing, Baidu i Wikipedia.

Przyglądając się ostatniemu rankingowi widać, że popularność języków skryptowych maleje. Jedyne dwa języki tego typu, które nie tracą, to Python i JavaScript. Natomiast takie języki, jak Perl, PHP i Ruby, tracą w ostatnim czasie na popularności.

Analitycy sądzą iż dzieje się dlatego, ponieważ deweloperom zależy coraz częściej na budowaniu aplikacji charakteryzujących się dużym poziomem bezpieczeństwa. A języki skryptowe nie oferują w tym obszarze tak zaawansowanych rozwiązań, jak ma to miejsce w przypadku standardowych języków programowania. Dlatego wybierają skryptowy język programowania tylko wtedy, gdy zależy im czasie. W przeciwnym przypadku sięgają po standardowy język.

W przypadku języka skryptowego wiele błędów ujawnia się nierzadko dopiero podczas uruchomienia aplikacji, a niekiedy nawet wtedy, gdy została ona już oddana do użytku. Jest to bardzo niebezpieczne szczególnie wtedy, gdy aplikacja realizuje jakieś ważne dla firmy zadanie.

Dlatego deweloperzy nie chcą ryzykować i wolą mieć pewność, że aplikacja jest rzeczywiście bezpieczna i nie przysporzy użytkownikowi kłopotów. Do jej tworzenia używają więc standardowego języka programowania, odkładając skrypty na bok.

A oto ostatni ranking języków programowania podany przez Tiobe: Java (13,231%), C (9,293%) C++ (5,343%) Python (4,482%), C (3,012%) JavaScript (2,972%), Visual Basic .Net (2,909%), PHP (1,897%), Delphi/Object Pascal (1,744%), Assembly language (1,722%)

I jeszcze alternatywny ranking PyPL Popularity of Programming Languages, opracowany na podstawie ilości zapytań kierowanych wyłącznie do wyszukiwarki Google: Java (21,4%), Python (18,6%), PHP (8,2%), JavaScript (8%), C (7,6%), C++ (6,3%), C (6,3%), Objective-C (3,9%), R (3,8%) i Swift (3,1%).