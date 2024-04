Powstała najnowocześniejsza na świecie fabryka chipów

Intel informuje, że oddał do eksploatacji najnowocześniejszą na świecie fabrykę układów scalonych, której sercem jest unikatowy skaner litograficzny High Numerical Aperture Extreme Ultraviolet.

Skaner EUV został wyprodukowany przez niderlandzką spółkę ASML. To unikatowe urządzenie, które wykorzystuje laser generujący ekstremalną wiązkę światła ultrafioletowego, wystrzeliwując ją w kierunku kropli cyny podgrzanej do niewiarygodnie wysokiej temperatury ok. 220 tysięcy stopni Celsjusza. Odbite od niej światło służy do wytrawiania na płytce krzemu ścieżek oraz innych elementów układu scalonego.

Intel był pierwszą firmą, która kupiła taką maszynę, płacąc za nią 373 mln dolarów. Została ona zamontowana w jej ośrodku badawczo-rozwojowym znajdującym się Hillsboro (stan Oregon), gdzie jest obecnie testowana i kalibrowana. Intel oczekuje, że nowa technologia będzie wspierać produkcję zaawansowanych procesorów. Firma produkuje obecnie chipy z użyciem technologii 5 nm, ale spodziewa się iż dzięki nowemu skanerowi litograficznemu będzie mogła przejść na technologię 1,4 nm, co powinno nastąpić w 2027 roku wraz z uruchomieniem linii produkcyjnej Intel 14A.

Zobacz również:

Komentując to doniesienie Mark Phillips (dyrektor działu litografii) powiedział, „Dzięki temu skanerowi Intel będzie miał najbardziej wszechstronny zestaw narzędzi litograficznych w branży, tak iż w drugiej połowie tej dekady będziemy w stanie przejść na technologię Intel 18A”.

Źródło: evertiq