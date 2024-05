Powstał nowy język programowania zorientowany na API

Microsoft zaprezentował pod koniec kwietnia kolejny język programowania. Jest to nowość, dlatego niewiele osób o nim słyszało, ale warto go chociaż w kilku zdaniach zaprezentować.

To język wyższego poziomu noszący nazwę TypeSpec, który został zaprojektowany z myślą o programistach tworzących interfejsy programowania aplikacji (API). Chodzi tu szczególnie o takie API, które funkcjonują w środowiskach, w których dostarczanie wysokiej jakości interfejsów tego typu jest sprawą kluczową.

Microsoft informuje iż TypeSpec to lekki język, który pozwala tworzyć interfejsy API przy użyciu dowolnego protokołu lub formatu. Twórcy TypeSpec zostali zainspirowany językami TypeScript i C, dzięki czemu jest łatwy do nauczenie się. Jest to przy tym platforma programistyczna wspierająca abstrakcję oraz zachęcającą deweloperów do wielokrotnego używania kodu, wykorzystująca przy tym nowoczesne narzędzia, takie jak Visual Studio i Visual Studio Code,. Język wspiera kompilację do formatów OpenAPI, JSON i Protobuf, lub do wszystkich trzech jednocześnie.

