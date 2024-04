Majowa konferencja Apple może być ważniejsza niż oczekujemy

Już 7 maja 2024 roku zobaczymy nowe tablety z serii iPad. Dedykowany event i długi czas od ostatniej aktualizacji może wskazywać na dużo nowości.

Po raz pierwszy w historii od debiutu iPada w 2010 roku, firma Apple nie zdecydowała się wydać nowego modelu przez ponad 12 miesięcy. Ostatnia aktualizacja gamy modelowej tabletów miała miejsce w październiku 2022 roku, a więc dokładnie 1,5-roku temu.

iPad Air z 2022 roku Źródło: apple.com

Od czasu debiutu aktualnych nadal modeli iPada na rynku pojawiły się nowe procesory Apple A17 Bionic, Apple M3 oraz nowe rozwiązania softwareowe.

Część dostępnych modeli iPada to aktualnie modele z ponad 2,5-letnim stażem rynkowym. Zaliczamy do nich między innymi iPada mini z podzespołami z iPhone'a 13. Również bazowe modele iPada to mocno leciwe już modele, które na pokładzie posiadają procesory A13 Bionic oraz A14 Bionic pochodzące bezpośrednio z iPhone'ów 11 (2019 rok) oraz 12. (2020 rok). Sprzęt ten posiada moc obliczeniową, która może nie poradzić sobie z obsłużeniem planowanych rozwiązań z zakresu AI planowanych do prezentacji na WWDC 2024 w czerwcu.

Firma Apple na majowej konferencji może zaprezentować również duży model iPada Air z 12,9-calowym ekranem, który będzie odpowiednikiem 15,3-calowego MacBooka w portfolio komputerów przenośnych Apple.

Po latach oczekiwania na rynku powinno pojawić się również pióro nowej generacji, a iPad Pro otrzyma wydajniejsze podzespoły oraz potencjalnie ekran OLED.

Gruntowna aktualizacja portfolio produktowego iPadów jest niezbędna, aby firma Apple mogła pozostać liderem w sprzedaży tabletów. Data jest nieprzypadkowa. Firma z Cupertino ma zamiar wykorzystać premierę iPadów do poprawy wyników finansowych za drugi kwartał, w którym smartfony iPhone nie sprzedają się najlepiej w związku z nadchodzącym debiutem kolejnej generacji.