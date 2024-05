Google zapowiada komercjalizację swojej najnowszej platformy do prowadzenia wideokonferencji

Amerykański gigant technologiczny informuje, że jest bliski zakończenia prac nad biznesową platformą wideokonferencyjną Project Starline i zamierza wprowadzić ją oficjalnie do swojej oferty na początku 2025 roku.

Platforma wykorzystuje obrazowanie 3D, kamery i specjalnie zaprojektowany ekran, dzięki czemu osoby prowadzące rozmowę mają wrażenie, że znajdują się obok siebie w tym samym pomieszczeniu. Project Starline tworzy bardzo realistyczne modele 3D rozmówców, które dokładnie odtwarzają ich mowę ciała i mimikę. Natomiast 65-calowy wyświetlacz zapewnia wrażenie głębi bez konieczności używania okularów czy zestawów słuchawkowych do wirtualnej rzeczywistości

Prace na platformą trwały od pięciu lat i na początku nie obyło się bez pewnych kłopotów. Google pokazało ją pierwszy raz w 2022 roku na firmowej konferencji I/O i w ostatniej fazie projektu zdecydowało się podjąć współpracę z firmą HP, i to razem z nią będzie ją dystrybuować. Firma zapowiada, że pracuje też nad mechanizmami integrującymi platformę z innymi popularnymi usługami tego typu, takimi jak Zoom i Google Meet.

Zobacz również:

Google ma nadzieję, że platforma spotka się z przychylnym przyjęciem ze stron firm, chociaż praca zdalny cieszy się obecnie dużo mniejszym zainteresowaniem niż miało to miejsce kilka temu, gdy wszyscy bali się pandemii. Potwierdzają to badania rynkowe, które pokazują iż do końca tego roku pracownicy blisko 90% firm powrócą do biur.

Nie znamy jeszcze ceny platformy. Wiemy natomiast, że początkowo baza klientów będzie skupiać się wokół większych firm, które mogą sobie pozwolić na większy wydatek i mają odpowiednie pomieszczenia, w których można prowadzić wideokonferencje. Google obiecuje, że z biegiem czasu Project Starline stanie się bardziej przystępny cenowo, tak aby mogły sobie na niego pozwolić również mniejsze firmy.