Google nasila walkę z nieuczciwymi i niebezpiecznymi reklamami

Firma kontynuowała w 2023 roku walkę z reklamodawcami, którzy nie spełniają opracowanych przez nią wymogów. I tak Google usunął w tym czasie 5,5 mld reklam i zawiesił ponad 12,7 mln kont reklamodawców, a liczba zawieszeń kont była blisko dwukrotnie większa niż w 2022 roku.

Większość reklam została zablokowanych lub usuniętych z powodu różnego rodzaju nadużyć dotyczących reguł obowiązujących sposobu dołączania do stron reklam oraz używania ich do rozpowszechniania złośliwego oprogramowania. Natomiast 548 mln reklam zostało zablokowanych z powodu problemów związanych z dołączonymi do nich znakami towarowymi. Dużo mniej, bo 206 mln reklam zostało natomiast zablokowanych lub usuniętych z powodu naruszenia zasad ustalonych przez Google regulujących kwestę rozpowszechniania fałszywych informacji.

Google ciągle doskonali techniki używane do wykrywania zagrożeń związanych z reklamami, wprowadzając np. ostatnio nowe zasady mające ograniczyć liczbę wyświetlanych reklam, których celem jest ochrona użytkowników poprzez ograniczenie zasięgu mniej znanych reklamodawców. Firma na początku 2024 roku zajęła się też reklamami przedstawiającymi podobizny osób publicznych, które używając technik deepfake są często wykorzystywane do oszukiwania użytkowników. Zgodnie z nową polityką Google ci reklamodawcy, którzy są mniej znani i nie mają ugruntowanej reputacji, przechodzą okres przejściowy, podczas którego liczba wyświetleń ich reklam może być ograniczona w pewnych okolicznościach, takich jak niejasna relacja między reklamodawcą i marką, do której się odwołują.

Google opracował zasady kontrolujące i w ostateczności blokujące takie reklamy, które propagują wrażliwe treści pod względem prawnym czy kulturowym. W przypadku tematów zawierających takie treści, jak usługi finansowe, hazard, opieka zdrowotna czy używki, reklamy nie docierają do użytkowników zamieszkujących niektóre kraje. Restrykcje obejmują też reklamy polityczne. Są one ważną częścią demokratycznych wyborów i partie wykorzystują je do podnoszenia świadomości, dlatego wszystkie muszą spełniać określone kryteria. Muszą np. zawierać dokładne informacje kto jest ich twórcą, jak również muszą także przestrzegać zasad dotyczących przejrzystości. Jeśli chodzi o przestrzenia prawa przez wydawców, w 2023 r. podjęto przeciwko nim działania kwestionujące treści znajdujące się na 2,1 mld stron, z czego 1,8 mld stron zawierało treści o charakterze seksualnym lub reklamowały i zachęcały do kupna broni.