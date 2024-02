CIO "bumerangi": liderzy IT awansują, powracając

Dyrektorzy IT wykorzystują powroty do byłych pracodawców, wnosząc nowe doświadczenia związane z przywództwem i biznesem. Dwaj liderzy IT opowiadają swoje historie - dlaczego to zrobili i co zyskali.

Kiedy Matt Postulka opuścił Arbella Insurance Group jako zastępca CIO na początku pandemii COVID-19, nie zamierzał oglądać się za siebie. Postulka aspirował do zostania CIO - i osiągnął to, zdobywając pracę jako CIO i starszy wiceprezes ds. technologii i operacji w Banku Rezerwy Federalnej w Bostonie.

Odejście z Arbelli miało sens, ponieważ "był tam świetny lider" i "czułem, że dla mnie funkcja CIO będzie dostępna za kilka lat" - wyjaśnia Postulka. Był zainteresowany "zrobieniem czegoś nieco innego", a kierowanie technologią w quasi-rządowym podmiocie, w którym byłby odpowiedzialny za dwa obszary biznesowe, było bardzo atrakcyjne. "Nadarzyła się więc interesująca okazja, aby prowadzić operację biznesową".

Ale w 2022 roku, po dwóch latach pracy w banku, Postulka wrócił do Arbelli jako wiceprezes i CIO.

Postulka jest przykładem bumerangowego lidera IT - profesjonalistów, którzy opuszczają firmę, zdobywają doświadczenie gdzie indziej, a następnie wracają na wyższe stanowisko kierownicze.

Według Marthy Heller, dyrektor generalnej Heller Search Associates, tacy bumerangowi CIO mają wszelkie powody, by odnieść taki sam sukces, jak bardziej tradycyjni nowi pracownicy z zewnątrz, ale nie większy. "Technologia rozwija się tak szybko, a kultury przechodzą tak wiele transformacji, że firma, z której odszedł dyrektor IT, może być dziś zupełnie inna" - mówi Heller. "Wcześniejsze relacje mogą pomóc liderowi bumerangowi przyspieszyć, ale błędne założenia dotyczące kultury mogą być czynnikiem wykolejającym".

Uzyskanie świeżej perspektywy

Kevin Miller pracował jako architekt rozwiązań technicznych u dostawcy oprogramowania dla przedsiębiorstw IFS Americas przez około dwa lata, zanim odszedł, aby zostać dyrektorem globalnych architektów rozwiązań przedsprzedażowych u dostawcy oprogramowania Loftware w 2020 roku.

IFS znajdował się w okresie przejściowym pod rządami nowego właściciela i otrzymał fundusze private equity oraz nowego prezesa, więc kultura się zmieniała, wspomina Miller. "To było świetne i byłem w 100% na pokładzie, ale czułem, że jestem w roli, która potencjalnie nie może się zmienić i czułem, że się nie rozwijam" - mówi. Przejście do Loftware "było okazją do zmiany tego innego zespołu".

Jednak nieco ponad rok później Miller powrócił do IFS jako wiceprezes, a obecnie jest CTO na region obu Ameryk. "Najważniejszą rzeczą dla mnie było to, że zyskałem świeże spojrzenie na coś innego" - mówi, odnosząc się do swojej pracy w Loftware. "Była to firma, która również tworzyła oprogramowanie dla przedsiębiorstw, ale była znacznie mniejsza" i przyjęła inne podejście do przywództwa.

Podczas pracy w Loftware, Miller nauczył się, jak radzić sobie i kierować zespołami w różnych kulturach i strefach czasowych, a ponieważ był to szczyt pandemii, "nauczyłem się wielu umiejętności zdalnego przywództwa, co stało się nieocenione" - mówi.

Jego były menedżer, który był wówczas dyrektorem ds. technicznych w obu Amerykach, planował przejście na emeryturę i skontaktował się z Millerem. "Nie było mnie może 60 dni, a on zadzwonił do mnie i powiedział, że przegapił szansę na przywództwo ze mną" - wspomina Miller. "Szczerze mówiąc, przez wiele miesięcy rozmawialiśmy o tym, jak przekształcić zespoły i jaką rolę miałbym odegrać jako jego następca".

Następnie dyskusje utknęły w martwym punkcie, a Miller stał się sceptyczny, ale ostatecznie prezes IFS w obu Amerykach sformalizował jego powrót.

Podczas swojego pierwszego pobytu w IFS Miller "miał wiele kreatywnych pomysłów, ale w większości spotykały się one z odpowiedzią "Robimy te rzeczy, ponieważ zawsze robiliśmy je w ten sposób", co moim zdaniem jest jedną z najgorszych rzeczy, jakie można powiedzieć".

Przed powrotem Millera, prezes IFS dał jasno do zrozumienia, że jego pomysły zostaną wysłuchane i "to mnie utwierdziło w decyzji" - mówi. "Chciałem wrócić, aby wprowadzić zmiany".

Pracowali nad planem przejścia, a sześć miesięcy później CTO przeszedł na emeryturę, a Miller awansował.

Będąc w Loftware, Miller miał styczność z różnymi metodologiami i technologiami. "Mimo że tamta organizacja była znacznie mniejsza... byli w stanie osiągnąć rzeczy, z którymi my [w IFS] się zmagaliśmy, więc po moim powrocie wdrożyliśmy szereg inicjatyw".

Celem Millera było stworzenie środowiska, w którym zespoły programistyczne byłyby bardziej zwinne i miały większą autonomię. Mówi, że jasno dał do zrozumienia, że "jest tam po to, by wzmocnić ich pozycję i wspierać ich w wykonywaniu jak najlepszej pracy, zamiast tradycyjnego odgórnego podejścia "Hej zespole, oto co musisz zrobić"".

Czas spędzony poza firmą sprawił, że Miller lepiej nadawał się do roli CTO, ponieważ dał mu "ekspozycję na inne różnorodne sytuacje" i różnych klientów, co doprowadziło go do opracowania "kreatywnego podejścia" do rozwiązywania problemów.

Znajoma kultura i ludzie

Podczas pracy w Banku Rezerw Federalnych, Postulka nauczył się wiele o cyberbezpieczeństwie i infrastrukturze, co, jak mówi, uzupełniało jego umiejętności w zakresie tworzenia aplikacji i inżynierii oprogramowania.

Przechodząc do C-suite, zwłaszcza podczas pandemii, Postulka odkrył, czego potrzeba, aby być dyrektorem wykonawczym i kierować zdalnym zespołem za pośrednictwem wideokonferencji. Jak mówi, oznaczało to konieczność skutecznej komunikacji i wywierania wpływu na ludzi w całym kraju.

Kiedy w firmie Arbella pojawiło się stanowisko CIO, Postulka od razu się nim zainteresował. Spełnienie swoich celów zawodowych w firmie, którą znał, było intrygującym pomysłem, ale "szczerze mówiąc, to, co mnie przyciągnęło, to kultura i ludzie" - mówi. "Arbella to świetne miejsce do pracy, a ja utrzymywałem kontakt z wieloma osobami, z którymi pracowałem przez lata w firmie, z której byłem bardzo dumny".

Postulka przypisuje obu organizacjom nauczenie go, jak ważne jest budowanie połączeń i relacji poprzez bycie cierpliwym i słuchanie tego, co ludzie mają do powiedzenia. Kiedy masz pomysł, który chcesz wesprzeć, możesz spotkać się z odmową, mówi, ale w tym miejscu pojawiają się negocjacje.

Stanie się odnoszącym sukcesy CIO wymaga nauczenia się "gdzie jest nasze miejsce, kiedy być mniej samolubnym, a bardziej bezinteresownym. ... Pomaga to uzyskać wsparcie na poziomie wykonawczym" - mówi Postulka. "Nie zaszkodzi również mieć sojuszników w zarządzie i trzeba zdać sobie sprawę, że nie można tego zrobić w pojedynkę".

Najważniejsze zasady przywództwa, których nauczył się odchodząc i wracając do Arbelli? Znaczenie otaczania się odpowiednim zespołem i tego, jak ważne jest zatrzymywanie talentów. "Wszyscy o tym mówią" - zauważa Postulka - "ale ma to kluczowe znaczenie dla twojego sukcesu i sukcesu organizacji".

Jak najlepiej powrócić

Zarówno Postulka, jak i Miller twierdzą, że jeśli rozważasz powrót na wyższe stanowisko IT w byłej firmie, najpierw zastanów się, co chcesz osiągnąć w swojej karierze.

Sytuacje w byłych organizacjach zmieniają się i może minąć kilka lat, "ale jeśli nadal znasz kulturę i istnieją spójne wątki, i jeśli to przemawiało do ciebie w przeszłości, mocno zastanów się, czy będzie to dla ciebie czynnik umożliwiający rozwój w przyszłości" - mówi Postulka.

Dla niektórych powrót do poprzedniego pracodawcy może oznaczać cofanie się, nawet podczas awansu. Jednak w przypadku Postulki tak nie było. Zamiast tego była to okazja do kształtowania i budowania czegoś dla siebie i dla organizacji, na której nadal mu zależy.

"Zdobyłem mnóstwo doświadczenia przez dwa lata [w Banku Rezerw Federalnych] i mam szersze spojrzenie na to, jak można coś zrobić, i stosuję to w organizacji, którą znam" - mówi Postulka.

Miller zgadza się, mówiąc, że czuł, że ma niedokończoną pracę do wykonania w IFS. "Odkąd wróciłem, poczułem się jak w domu... Czuję, że jestem tam, gdzie moje miejsce".

Dodaje: "Musisz to zrobić na swoich warunkach i dopasować to do swojego rozwoju osobistego i historii kariery, którą chcesz osiągnąć".

Artykuł pochodzi z CIO.com