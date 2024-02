C# językiem programowania 2023 roku

Niespodzianki nie było. Zgodnie z oczekiwaniami deweloperów, opracowane przez Microsoft narzędzie C# zdobyło nagrodę języka programowania 2023 roku, odnotowując w tym okresie największy wzrost popularności: 1,43 punktu procentowego.

To zorientowane obiektowo narzędzie do tworzenia aplikacji .NET, zdobyło tę nagrodę po raz pierwszy. Jest ona przyznawana językowi, który przez cały rok piął się regularnie w górę i z miesiąca na miesiąc otrzymywał coraz lepsze noty. Kolejne miejsce w tym rankingu zajęły języki Java, C, C+ i Python.

Tiobe bada popularność języków programowania od 2001 roku, publikując regularnie co miesiąc listę najpopularniejszych w danym okresie języków programowania. Redaguje taką listę sprawdzając ile osób wyszukuje informacji dotyczących poszczególnych języków, kierując takie zapytania do popularnych wyszukiwarek i witryn, takich jak Google, Bing, Yahoo czy Wikipedia.

Zobacz również:

Warto zaznaczyć, że zwycięski język plasuje się regularnie na liście 10 najpopularniejszych języków programowania od ponad dwudziestu lat, tocząc cały czas zacięte boje z czwórką swoich największych rywali, jakimi są języki Python, C, C++ i Java. Wracając do rankingu języków programowania 2023 roku, na drugim miejscu pod względem największego wzrostu udziału znalazło się oprogramowanie Scratch (0,83%), a na trzecim Fortran (0,64%). Komentując ten ranking Tiobe pisze, że język C# wypiera Javę i staje się coraz bardziej popularny w takich obszarach programowania, jak tworzenie aplikacji internetowych zarządzających zapleczem tego środowiska i gry.

Tiobe zwraca uwagę na fakt, że w zeszłym roku do pierwszej dwudziestki stale wchodziły takie języki, jak Fortran i Kotlin, zastępując takie narzędzia programowania, jak R i Perl. Fortran jest postrzegany jako doskonałe narzędzie do tworzenia aplikacji przetwarzających intensywnie dane, podczas gdy Kotlin jest postrzegany jako konkurent Javy. Wymienia też dwa języki, które w 2024 roku mogą wkroczyć do pierwszej dwudziestki, To języki Dart i TypeScript.