Adaptacja chmury obliczeniowej w Polsce i na świecie

Na podstawie wyników badania ustaliliśmy m.in., jak wykorzystują chmurę obliczeniową polskie organizacje, jakie są najważniejsze korzyści płynące z zastosowania technologii cloud oraz jakie są najpopularniejsze modele jej dostarczania. Wiemy, jakie dane najczęściej przetwarzają w chmurze polskie firmy oraz którzy spośród dostawców rozwiązań chmurowych cieszą się szczególną popularnością wśród menedżerów IT. Dodatkową wartość osiągnęliśmy poprzez zestawienie odpowiedzi udzielonych przez polskich respondentów z tymi formułowanymi przez zagranicznych menedżerów i specjalistów IT. Jakie są najciekawsze wnioski wynikające z badania?

Chmura adaptowana z rezerwą

Co czwarta polska organizacja (i blisko co druga działająca poza Polską) wdrożyła już rozwiązania chmurowe w swoim środowisku produkcyjnym. Na różnych etapach planowania i testowania tego typu rozwiązań jest blisko co trzecia z nich (31%).

Mimo dynamicznego wzrostu rynku usług chmurowych w Polsce rodzime firmy wciąż zachowują dystans do tej formy dostarczania informatyki: aż 44% z nich w ogóle nie planuje wdrażać chmury obliczeniowej. Dla porównania, analogicznej odpowiedzi udzielił zaledwie co dziesiąty spośród respondentów biorących udział w badaniu „Cloud Security Spotlight Report 2017”, do którego ustaleń nawiązaliśmy w niniejszym raporcie. Deklaracji co do braku planów w obszarze cloudcomputing udzieliło przy tym 35% przedstawicieli dużych firm i korporacji w Polsce oraz 49% respondentów wywodzących się z sektora MŚP. Z czego to może wynikać?

Komentarz eksperta: The best is yet to come

Magdalena Dziewguć, Google Cloud, Country Manager, PL CZ SK.

To popularne hasło wykorzystywane w trakcie wyborów w USA idealnie pasuje do rezultatów badania prowadzonego przez „Computerworld”. Wynika z niego jednoznacznie, że firmy mają niewiele doświadczeń związanych z wykorzystywaniem chmury publicznej.

Prawie połowa badanych organizacji w żaden sposób nie wykorzystuje rozwiązań bazujących na chmurze publicznej. W badaniu widać też bardzo duże różnice pomiędzy odpowiedziami respondentów w Polsce w stosunku do podobnych odpowiedzi udzielanych na rynkach zaawansowanych.

Jest to kolejne badanie, które potwierdza, że tradycyjne polskie firmy wolniej niż średnia światowa adaptują cloud. Jestem jednak przekonana, że wkrótce to nadrobimy! Charakterystyczne dla naszej kultury jest niższe zaufanie do nowości i wyższe oczekiwania co do standardów bezpieczeństwa. Należy wysoko ocenić staranność, z jaką polscy szefowie IT oceniają platformy technologiczne, zanim rozpoczną ich wykorzystywanie. Nie ma też nic niewłaściwego w stawianiu wysokich oczekiwań dostawcom w zakresie standardów bezpieczeństwa. Jestem przekonana, że w wyniku rzetelnej analizy rozwiązania takie jak Google Cloud Platform obronią się jakością i stosunkiem jakości do ceny. Chmura publiczna jest rewolucją w sposobie dostarczania technologii dla firmy i również dlatego należy wprowadzać taką zmianę z najwyższą starannością.

Myślę, że nikt z badanych nie ma wątpliwości, że następne 10 lat to epoka danych. Rosnąć będą firmy, które wprowadzą procesy biznesowe wspomagane analizą danych w czasie rzeczywistym. Bardzo trudno budować takie systemy na własną rękę. Charakteryzują się one ogromną dynamiką oraz koniecznością projektowania i integrowania źródeł danych w interwałach sekundowych. Ci, którzy odpowiednio wcześnie nie zaczną zmieniać swojej architektury w tym kierunku, będą kumulować trudne do nadrobienia straty. Swoisty „dług kapitału danych” może ograniczać wzrost wielu firm. Na szczęście w regionie CEE widzę ogromne zainteresowanie budowaniem kompetencji z zakresu chmury obliczeniowej. Jestem przekonana, że Cloud Solutions Architect i Data Scientist są na liście najgorętszych zawodów w IT w roku 2018 i kolejnych latach. Nie ma lepszej metody na budowanie nowych kompetencji niż eksperymentowanie, dlatego zachęcam wszystkich do podjęcia próby samodzielnego zweryfikowania tego, jak to naprawdę jest z tą chmurą.