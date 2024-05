AI: Google kontra Microsoft

Microsoft i Google toczą ze sobą zacięta walkę o opanowania jak największej części rynku AI. Obie firmy mają w ręku silne atuty, chociaż nie ustrzegły się również błędów. Wydaje się iż ten rok ostatecznie zadecyduje, która firma wyjdzie zwycięsko z tej rywalizacji. Wielu przewiduje, że będzie to Google.

Microsoft zaskoczył w pewnym momencie Google, wprowadzając do swojej wyszukiwarki asystenta AI noszącego nazwę Copilot. Nie udało mu się jednak skutecznie zachęcić użytkowników do korzystania z tej opcji. Na domiar złego, Google zaprezentowało na swojej ostatniej konferencji I/O tyle nowatorskich nowości AI, że Microsoftowi trudno będzie na nie znaleźć odpowiedź.

Jest jeszcze jednak ważna kwestia, która działa na niekorzyść Microsoftu. Chodzi o to iż rozwijając technologię AI, Google skupiło swoją uwagę na smartfonach, uważając iż to właśnie urządzenia nadaje się najlepiej do obsługiwania różnego rodzaju botów AI. Microsoft natomiast wprowadza sztuczną inteligencję do komputerach osobistych, co nie wydaje się być najlepszą strategią. W miarę tego jak przechodzimy z interfejsów tekstowych na głosowe, rozsądniej jest mieć pod ręką bota AI znajdującego się w urządzeniu, które nosimy zawsze przy sobie, a nie takiego, które stoi na biurku w domu lub w pracy.

Należy też zwrócić uwagę na sposób, w jaki obie firmy wprowadzają technologię AI (chodzi tu szczególnie o obsługujące ją interfejsy) do swoich systemów operacyjnych. Goggle do systemu Android i Microsoft do systemu Windows. Zarzut ten dotyczy szczególnie systemu Windows 11. Są to dwa diametralnie różne sposoby. Wydaje się iż Microsoft powinien tu zmienić swoją strategię, jeśli myśli o zmniejszeniu dystansu do Google, i wprowadzić do swojej kolejnej wersji systemu Windows zasadnicze zmiany, dzięki którym AI będzie bardziej dostępne.