Microsoft zmodyfikował bezpłatną wersję asystenta AI

Mamy dobrą wiadomość dla użytkowników bezpłatnej wersji asystenta Copilot. Microsoft zmodyfikował go w zeszłym tygodniu i wyposażył w funkcjonalność, z której do tej pory mogli korzystać tylko użytkownicy płatnej wersji tego narzędzia AI.

Bezpłatna wersja asystenta Copilot bazowała do tej pory na modelu językowym GPT-4, a po jej zmodyfikowaniu zostanie on zastąpiony przez bardziej zawansowany model GPT-4 Turbo. Użytkownicy asystenta Copilot Pro (płatna wersja usługi) nadal będą mieli możliwość przełączania się pomiędzy modelami GPT-4 i GPT-4 Turbo.

Microsoft zaprezentował model GPT-4 Turbo dość dawno, bo w listopadzie zeszłego roku. Wprowadził do niego szereg ulepszeń, poszerzając np. wielkość okna kontekstowego do 128 tysięcy znaków (jest ilość tekstu, którą model jest w stanie przetworzyć w celu wygenerowania odpowiedzi). Wielość tego okna w modelu GPT-4 jest cztery razy mniejsza. Należy przypomnieć, że do tej pory GPT-4 Turbo był dostępny wyłącznie dla programistów za pośrednictwem API opracowanego przez OpenAI API lub subskrybentów asystenta Copilot Pro, co kosztuje 20 USD miesięcznie.

Zobacz również:

Warto przypomnieć, że od momentu zaprezentowania modelu GPT-4 Turbo, Microsoft, modyfikował go kilka razy, dzięki czemu pracuje on obecnie bardzie wydajnie. Problemy, które wcześniej nękały użytkowników pierwszej wersji asystenta GPT-4 Turbo, takie jak długie czekanie na wynik zapytania, zostały rozwiązane. I jeszcze jedna ważna informacja. GPT-4 Turbo generuje odpowiedzi bazując na danych zebranych w trakcie szkolenia do kwietnia 2023 roku.