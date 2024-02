iPhone 16 ma zapewnić niesamowite zdolności AI. Zaskoczy użytkowników

Choć iPhone 15 jest dostępny na rynku zaledwie od kilku miesięcy, już pojawiają się informacje na temat następnego modelu Apple'a — telefonu iPhone 16.

Co zaoferuje iPhone 16? / Fot. Shutterstock, DALL-E

Na podstawie najnowszych doniesień wydaje się, że będziemy musieli jeszcze poczekać na składanego iPhone'a od Apple (jeśli w ogóle ma się pojawić). Mimo że praktycznie każdy główny producent telefonów — od Google po Oppo, OnePlus i Samsung — wprowadził na rynek swoje giętkie modele, Apple charakterystycznie milczy na temat tego, czy kiedykolwiek pojawi się iPhone Flip lub iPhone Fold. Zamiast tego pojawiają się natomiast informacje na temat funkcji w iPhone 16, która ma zapewniać realizowanie zadań AI bezpośrednio na chipie (w trybie offline).

Kiedy premiera? iPhone 16 za ok. osiem miesięcy

Apple utrzymuje dwa rozmiary ekranów dla modeli iPhone Pro od 2020 roku, kiedy to wprowadziło na rynek iPhone'a 12 Pro z 6,1 cala i iPhone'a 12 Pro Max z 6,7 cala. Jednak nieoficjalne informacje sugerują, że może się to zmienić w modelach iPhone 16 Pro, które mogą otrzymać większe ekrany.

Analityk ds. wyświetlaczy, Ross Young, sugerował wcześniej w tym roku, że modele iPhone 16 Pro będą miały większe ekrany, wskazując rozmiary 6,3 cala dla iPhone'a 16 Pro i 6,9 cala dla iPhone'a 16 Pro Max. Plotka ta została później potwierdzona przez Marka Gurmana z Bloomberga, który stwierdził, że modele iPhone 16 Pro mogą urosnąć "o kilka dziesiątych cala po przekątnej". Gurman to znany analityk i specjalista ds. produktów Apple'a, który często dysponuje informacjami bezpośrednio od pracowników firmy, którzy występują jako anonimowe źródła.

Modele iPhone 16 i iPhone 16 Plus mają pozostać przy obecnych rozmiarach 6,1 cala i 6,7 cala. Jeśli zwiększenie rozmiaru jest prawdziwe, byłby to kolejny ruch Apple mający na celu odróżnienie swoich modeli Pro od zwykłych.

Rozmiary ekranów iPhone'a 15

iPhone 15: 6,1 cala

iPhone 15 Plus: 6,7 cala

iPhone 15 Pro: 6,1 cala

iPhone 15 Pro Max: 6,7 cala

Przypuszczalne rozmiary ekranów iPhone'a 16

iPhone 16: 6,1 cala

iPhone 16 Plus: 6,7 cala

iPhone 16 Pro: 6,3 cala

iPhone 16 Pro Max: 6,9 cala

iPhone 16 z większą ilością sztuczek AI

Jednym z najważniejszych argumentów sprzedażowych serii Samsung Galaxy S24 i Google Pixel 8 były ich zaawansowane funkcje AI, więc nie byłoby dużym zaskoczeniem, gdyby Apple poszło w tym samym kierunku.

Zgodnie z newsletterem Power On Gurmana, iOS 18 będzie zawierać technologię generatywnej AI, która "powinna poprawić sposób, w jaki zarówno Siri, jak i aplikacja Wiadomości mogą odpowiadać na pytania i automatycznie uzupełniać zdania".

Raport z września opublikowany przez Information mówi z kolei, że Apple planuje użyć dużych modeli językowych, kluczowego elementu generatywnej AI, aby uczynić Siri bardziej inteligentną. Ponadto funkcja ta ma zostać wydana z aktualizacją oprogramowania iPhone'a w przyszłym roku.

Co więcej, wiele zadań, np. edycję zdjęć z użyciem AI, mamy realizować bezpośrednio w telefonie. Bez łączenia się z siecią, bez przesyłania swoich danych do usługodawców firm trzecich. Na ten moment nie wiadomo jednak, jak dużo zadań iPhone 16 z AI wykona w trybie offline, i czy będzie się to wiązało z dużym obciążeniem dla baterii (krótszy czas pracy).

iPhone 16 z jeszcze lepszym zoomem

Według analityka Apple, Ming Chi Kuo, obiektyw tetrapryzmatyczny znajdzie się w obu modelach Pro w przyszłym roku, w przeciwieństwie do tylko modelu Pro Max w przypadku iPhone'a 15.

Apple wyposażyło iPhone'a 15 Pro w 12-megapikselowy obiektyw z 3x optycznym zoomem, podczas gdy iPhone 15 Pro Max ma 12-megapikselowy aparat z 5x optycznym zoomem, co odpowiada obiektywowi 120mm w pełnoklatkowej kamerze. Jeśli ta plotka jest prawdziwa, mogłaby oznaczać mały przełom. Gdy Apple wprowadzało 15 Pro Max z jego obiektywem teleobiektywowym 5x, jako powód podało większe rozmiary telefonu, dlaczego Pro Max otrzymał taką funkcję, a Pro już nie.

Ponadto wszystkie cztery modele iPhone'a 16 otrzymają następną generację chipsetu Apple, który otrzyma oznaczenie A18. Według raportu MacRumors cytującego Jeffa Pu, analityka wykonawczego dla Haitong International Securities, wszystkie cztery modele będą miały chip serii A18 z tym, że modele Pro iPhone otrzymają A18 Bionic Pro, a modele bazowe zwykły A18.

Apple zazwyczaj organizuje swoje premiery we wtorki lub środy. Premiera iPhone'a 15 odbyła się we wtorek, 7 września, a iPhone'a 14 w środę, 7 września. Można oczekiwać, że iPhone 16 zadebiutuje w podobnym terminie w tym roku.