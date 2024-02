iPhone 15 z baterią odporniejszą na zużycie

Wszystko wskazuje na to, że firma Apple wyciągnęła wnioski po problemach z bateriami w serii 14.

Smartfony firmy Apple od lat posiadały baterię, która po 500 cyklach ładowania miała zachować 80% fabrycznej pojemności. Apple niespodziewanie zaktualizowało dokumenty pomocy technicznej. Okazuje się, że smartfony z serii iPhone 15 zaprezentowane we wrześniu 2023 roku - iPhone 15, iPhone 15 Plus, iPhone 15 Pro oraz iPhone 15 Pro Max posiadają zmodyfikowany akumulator. Ogniwa zastosowane w iPhone'ach z rodziny 15 zachowają do 80% swojej fabrycznej pojemności po osiągnięciu 1000 cykli ładowania.

iPhone 15 z wytrzymalszym akumulatorem Źródło: Apple.com

Warto w tym momencie nadmienić, że wraz ze smartfonami z serii iPhone 15, firma Apple zmodyfikowała pewne algorytmy w oprogramowaniu. iOS 17 w najnowszych modelach wyświetla datę produkcji baterii, datę pierwszego ładowania po zakupie oraz ilość cykli ładowania. Wraz z iOS 17.4 wszystkie te opcje znajdować będą się w jednej zakładce w Ustawieniach. Całość uzupełnia funkcja ograniczenia ładowania do 80% pełnej pojemności ogniwa w celu ograniczenia degradacji ogniwa.

iPhone 15 podczas ładowania Źródło: apple.com

Zmiany związane z akumulatorami w smartfonach od Apple zostały wprowadzone po problemach z serii 14. Modele wprowadzone na rynek w 2022 roku posiadały ogniwa, które bardzo szybko degradowały i obniżały swoją pojemność nominalną.

Smartfony od Apple posiadają wbudowane ogniwo, które można wymienić w autoryzowanym serwisie. Koszt wymiany baterii w smartfonach iPhone z serii 14 oraz 15 wynosi w Polsce 499 zł.

Mamy nadzieję, że wprowadzone przez Apple zmiany faktycznie poprawią żywotność akumulatorów w smartfonach iPhone. Mniejsza degradacja ogniwa pozwoli dłużej korzystać z urządzeń, co jest również zgodne z aktualnym, proekologicznym podejściem giganta z Cupertino.