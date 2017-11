eSeminarium: Zarządzanie urządzeniami mobilnymi za pomocą IBM MaaS360

Redakcja Computerworld Polska wraz z Orange Polska oraz IBM Polska zapraszają na bezpłatne eSeminarium poświęcone zarządzaniu urządzeniami mobilnymi w firmie. Zagadnienia poruszane na szkoleniu zostaną omówione w oparciu o rozwiązanie MaaS360, jedno z najbardziej zaawansowanych narzędzi MDM dostępnych na rynku.

Jak dbasz o bezpieczeństwo danych na tablecie? Co zrobisz, gdy pracownik zgubi telefon? Jak szybko reagujesz na informacje o wykrytych nowych zagrożeniach? Mobilny i natychmiastowy dostęp do firmowych zasobów w firmie to codzienność, a zarządzanie urządzeniami końcowymi to niezbędny element zapewnienia bezpiecznego środowiska pracy. CERT Orange Polska w roku 2016 zanotował prawie 139 000 ataków złośliwego oprogramowania na urządzenia mobilne i liczba ta stale rośnie. Zarządzanie nimi staje się więc niezbędnym elementem środowiska pracy zespołu IT.

Zapraszamy na webinarium, podczas którego uzyskacie odpowiedzi na powyższe pytania i dowiecie się jak wiarygodne rozwiązanie do zarządzania mobilnością w przedsiębiorstwie sprawi, że Wasza praca stanie się prostsza i bezpieczniejsza. Na wydarzenie możesz zarejestrować się na dedykowanej stronie dostępnej na eSeminaria.pl.

Do zobaczenia już 15 listopada o godzinie 10:00.