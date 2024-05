Znamy nazwę pierwszego narzędzia anty-ransomware, które uzyskało certyfikat Tolly Group

Huawei ma powody do zadowolenia. Opracowane przez nią narzędzie chroniące systemy IT przed atakami ransomware jest pierwszym tego typu rozwiązaniem, które uzyskało certyfikat wydawany przez Tolly Group.

Narzędzie nosi nazwę MRP (skrót od słów Multilayer Ransomware Protection) i jak sama nazwa na to wskazuje składa się z dwóch linii obrony zawierających razem sześć warstw, dzięki którym ataki ransomware są skutecznie unieszkodliwiane. Istotne jest też to iż rozwiązanie jest zgodne z wytycznymi opracowanymi przez NIST (Narodowy Instytutu Standardów i Technologii) i przeszło pomyślnie opracowane przez niego test. A jest to bardzo wymagający test, który składa się z 21 modułów oceniających skuteczność działania rozwiązań tego typu.

W tym roku na targach MWC w Barcelonie rozwiązanie MRP firmy Huawei było pierwszym tego rodzaju rozwiązaniem ochronnym certyfikowanym przez Tolly Group. Okazał się, iż jest ono w stanie wykrywać 100% programów ransomware i skutecznie blokować je. Jak już powiedziano, rozwiązanie MRP to sześciowarstwowy system. Dwie warstwy analizują zdarzenia występujące w sieci, a pozostałych cztery filtrują dane przechowywane w systemach pamięci masowej, poszukując w nich kodu świadczącego o tym, że mamy do czynienia z atakiem ransomware.

O tym jak wydajne jest to narzędzie świadczy fakt, że jest ono w stanie przefiltrować w ciągu jednej godziny do 172 TB danych. Pracując z maksymalną szybkością implementacja pamięci flash i architektura wielostrumieniowych kopii zapasowych oznacza znacznie szybsze przywracanie usług i minimalne przerwy w funkcjonowaniu systemu IT po wykryciu złośliwego kodu ransomware. Całe rozwiązanie jest przy tym wyposażone w kartę danych typu plug-and-play, co zapewnia dodatkową elastyczność i wszechstronność.