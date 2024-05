Znamy nazwę najnowszego modelu GPT firmy OpenAI

Firma zaprezentował wreszcie długo oczekiwaną, kolejną wersję popularnego oprogramowania ChatGPT. Nosi nazwę GPT-4o (o to pierwsza litera słowa omni), jest całkowicie darmowe i komunikuje się z użytkownikami za pomocą wiadomości tekstowych, głosowych i wizualnych.

OpenAI chwali się iż GPT 4o dorównuje wydajnością zaprezentowanemu w czwartym kwartale zeszłego roku modelowi GPT-4 Turbo , ze znaczną poprawą rozpoznawaniu tekstu napisanego w językach innych niż angielski (a jest ich 50). Jest też bardzo szybki, gdyż potrafi np. reagować na polecenia głosowe w czasie krótszym niż pół sekundy, co jest szczególnie ważne wtedy, gdy mamy do czynienia z rozmową. To duży postęp, gdyż w przypadku poprzednich modeli GPT opóźnienie wynosiło prawie trzy sekundy

Chatbot został też podczas prezentacji poproszony o opowiedzenie jakiejś ciekawej historii. Co ciekawe, słuchacze mogli w każdej chwili przerwać opowiadanie i poprosić chatbota o zmianę intonacji głosu na bardzie emocjonalną, co spotkało się z natychmiastowym odzewem.

Nowy model GPT-4o potrafi także ocenić nastrój użytkownika (rozpoznaje mimikę twarzy) oraz odczytać informacje zapisane długopisem na kartce papierze. O możliwościach modelu świadczy fakt, że podczas demonstracji był w stanie tłumaczyć w obie strony konwersję prowadzoną w języku włoskim oraz angielskim. GPT-4o przy tym cały czas uczy analizując wszystkie prowadzone rozmowy, tak iż każda kolejna rozmowa przebiega jeszcze płynniej i bez potknięć.

I na koniec jeszcze jeden przykład możliwości chatbota. Jeden z uczestników prezentacji wyświetlił kod oprogramowania na ekranie swojego laptopa (a była to aplikacja do tworzenia wykresów pogodowych) i odczytał na głos polecenie proszące chatbota o ocenę jakości kodu.. GPT-4o zrobił to i był nawet w stanie odczytać wykres aplikacji, dokonać jego analizy i następnie określić na nim punkty pokazujące wysokie i niskie temperatury.