Zaskakujący ruch Tesli w Polsce - nowy model w ofercie

Firma Elona Muska wprowadziła do sprzedaży w Polsce niezwykle opłacalną konfigurację swojego bestsellerowego Crossovera. Nowy model jest o zaledwie 10 tysięcy droższy od bazowej konfiguracji.

W połowie marca informowaliśmy o prognozowanych podwyżkach cen za Teslę Model Y, a więc bestsellerowego Crossovera, którego w bazowej konfiguracji można było kupić za niespełna 200 tysięcy złotych.

Tesla Model Y Long Range w bazowej wersji Źródło: tesla.com

Aktualnie w cenniku bazowy model nieco zdrożał - kosztuje 204 990 zł. W tej cenie otrzymujemy auto z napędem na tył oraz zasięgiem 455 km w cyklu WLTP. Tak skonfigurowana Tesla Model Y przyśpiesza do 100 km/h w 6,9 sekundy. Czas dostawy wynosi od 2 do 4 tygodni.

Tesla zaktualizowała jednak cennik i dodała do niego wyczekiwany od wielu miesięcy model. Teslę Model Y można zakupić w Polsce w wersji Long Range# z napędem na tył. Dotychczas taka konfiguracja nie była dostępna. Koszt aktualizacji do Long Range wynosi zaledwie 10 000 zł. Za 214 990 zł otrzymać można auto z zasięgiem 600 km według cyklu WLTP, a więc o 145 km więcej, niż bazowa konfiguracja. To nie koniec zmian Model Y Long Range z napędem na tył posiada mocniejszy silnik, który pozwala rozpędzić auto do 100 km/h w zaledwie 5,9 sekundy.

Teslę Model Y w wersji Long Range z napędem na tył można już zamawiać. Czas dostawy wynosi od 2 do 4 tygodni. Auto można doposażyć w akcesoryjny lakier, 20-calowe obręcze kół obniżające zasięg o 35 km, hak holowniczy oraz dwa poziomy autopilota - za odpowiednio 19 500 zł oraz 39 000 zł. Użytkownik do wyboru ma dwa kolory wnętrza - czarne oraz białe.

Tesla Model Y w wersji Long Range z napędem na tył to w chwili obecnej najbardziej opłacalne auto elektryczne w kategorii cena/osiągi/zasięg.