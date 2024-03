Zablokowanie konta tej firmy może Apple słono kosztować

Unia Europejska zamierza przyjrzeć się bliżej kontrowersyjnej decyzji firmy Apple, która zlikwidowała konto należące do deweloperów pracujących w Epic Games, będącej twórcą tak znanej gdy komputerowej, jak Fortnite

Biorą pod uwagę fakt iż miesiąc temu Apple nie miało żadnych zastrzeżeń i zatwierdziło bez problemów to konto, jest to rzeczywiście zaskakujący krok. Być może ma to związek z tym, że Epic Games przygotowuje się do uruchomienia w Europie własnego sklepu z aplikacjami przeznaczonymi dla systemu iOS. Deweloperzy z Epic Games oskarżają Apple o naruszenie obowiązujących przepisów regulującej te kwestie, które są zawarte w unijnej ustawie o rynkach cyfrowych (DMA).

W odpowiedzi na tę sytuację rzecznik Komisji Europejskiej zapowiedział, że zwrócił się do Apple o wyjaśnienie tej kwestii. Dodał też iż w jego opinii działanie Apple budzi poważne wątpliwości w zakresie zgodności z dwoma innymi rozporządzeniami. Chodzi o ustawę o usługach cyfrowych (DSA) i ustawie regulującej kwestie związane z dystrybuowaniem oprogramowania przeznaczonego dla przedsiębiorstwa (P2B).

Zobacz również:

Apple musi się liczyć z tym iż w przypadku pogwałcenia przepisów zawartych w ustawie DMA, grozą mu bardzo poważne kary. Może to kwota 10% liczona od całkowitego rocznego obrotu firmy, która w przypadku recydywy może wrosnąć do 20%. Jeśli chodzi o ustawę DSA (usługi cyfrowe), to kara za naruszenie zawartych w niej przepisów DSA mogą sięgać 6% całkowitego rocznego obrotu firmy.