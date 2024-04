Za dwa lata Chiny staną się największym producentem płytek krzemu

Firma analityczna Knometa opublikowała raport "Global Wafer Capacity 2024", który powinien zachodnim firmom produkującym układy scalone dać wiele do myślenia. Z raportu wynika, że w 2026 roku Chiny staną się największym producentem płytek krzemu, które są używane do wytwarzania takich układów.

Raport przewiduje, że produkcja płytek krzemu będzie przez najbliższe trzy lata rosła w tempie 7,1% rocznie do 2026 r. Od czasu pandemii Covid-19 na całym świecie nastąpił gwałtowny wzrost liczby nowych fabryk. Przyczyniły się do tego w dużym stopniu poczynania rządów wielu krajów, żeby tylko wymienić uchwaloną przez USA ustawę Chip Acts, której celem jest wspieranie lokalnych dostawców półprzewodników. W ramach tych programów we wszystkich krajach, w których istnieją fabryki chipów, rządy wspierają finansowo ich producentów.

Po stosunkowo powolnym wzroście w 2024 roki, raport przewiduje iż w latach 2025 i 2026 nastąpi przyspieszenie i na świecie powstanie wtedy rekordowa liczba nowych fabryk produkujących chipy. Chociaż sankcje nałożone przez USA na chińskie firmy produkujące chipy powodują, że mają one poważne trudności, to mimo to w ciągu najbliższych kilku lat kraj ten będzie mógł się pochwalić najwyższym wzrostem produkcji płytek krzemu. Biorąc pod uwagę ostatnie chińskie inwestycje w ten przemysł, kraj ten prześcignie do 2026 roku zarówno Koreę Południową, jak i Tajwan. Stanie się wtedy największym na świecie producentem tak płytek krzemu, jak i układów scalonych.

Zobacz również:

Pod koniec 2023 roku udział Chin w globalnej miesięcznej produkcji płytek wyniósł 19,1%, co plasuje ten kraj tuż za Koreą i Tajwanem. Przewiduje się, że do 2025 r. udział Chin będzie mniej więcej równy udziałowi liderów tego rynku. Następnie, w 2026 roku, Chiny wysuną się już na pierwsze miejsce.

Warto pamiętać, że znaczna część fabryk funkcjonujących w Chinach, które produkują płytki krzemu, jest własnością firm zagranicznych, żeby tylko wymienić takie, jak Powerchip, Texas Instruments, Alpha & Omega Semiconductor czy Diodes. Podczas gdy na koniec 2023 r. w Chinach znajdowało się około 19% światowej produkcji płytek krzemu, udział chińskich firm wyniósł zaledwie 11%.

Źródło: evertiq