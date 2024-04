Z usługi Google One zniknie funkcja VPN

Google informuje iż zamierza wyłączyć tę funkcje wchodzącą w skład usługi Google One, która pozwala użytkownikom konfigurować połączenia VPN. Powód podjęcia takiej decyzji jest prosty – z funkcji tej korzysta tak mało osób, że dalsze jej utrzymywanie nie ma sensu.

Tym samym użytkownicy usługi Google One korzystający z tej funkcji będą musieli poszukać innego rozwiązania tego typu, które pozwoli im chronić wrażliwe dla nich dane Google wysłało już do użytkowników usługi maile informujące ich o tej decyzji, nie podając jednaj dokładnej daty. Można jednak się spodziewać, że nastąpi do jeszcze w tym roku, prawdopodobnie w nadchodzących miesiącach.

Jak nietrudno się domyśleć, użytkownicy usługi Google One są mocno zawiedzieni tym, że nie będą mogli konfigurować połączeń VPN. Na szczęście osoby, które korzystają na co dzień z połączeń VPN, mają do wyboru wiele innych opcje oferujących podobne możliwości.

Usługa Google One pojawiła się w ofercie firmy sześć lat temu i jest dostępna w różnych konfiguracjach, których ceny wahają się od 1,99 USD do 19,99 USD miesięcznie. Podstawowe poziomy usługi oferują możliwość przechowywanie danych w chmurze czy narzędzia pozwalające edytować zdjęcia. Droższe poziomy oferują większość chmurowych rozwiązań Google. Usługa Google One została wzbogacone o możliwość konfugurowania połączeń VPN pod koniec 2020 roku. Na początku z funkcji tej mogli korzystać użytkownicy urządzeń Android, a czasem dołączyli do nich użytkownicy urządzeń iOS, Windows i macOS.