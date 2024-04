Yahoo kupiło kolejną platformę informacyjną

Firma ogłosiła wczoraj, że kupiła start-up noszący nazwę Artifact. To firma założona przez dwóch współzałożycieli Instagrama, będąca twórcą platformy informacyjnej wykorzystującej technologię AI.

Yahoo (które jest spółką-matką znanej platformy informacyjnej TechCrunch), przejmuje więc kolejną platformę tego typu. Szczegóły finansowe transakcji nie zostały podane do publicznej wiadomości. Wiadomo już, że zaprojektowana przez Artifact platforma nie będzie dalej działać jako samodzielna aplikacja, zarządzająca nią sztuczna inteligencja zostanie natomiast w najbliższych miesiącach zintegrowana z rozwiązaniami opracowanymi przez Yahoo, w tym z aplikacją Yahoo News.

Właściciele firmy Artifact (Systrom i Krieger będą pracować Yahoo w charakterze doradców. Ogłoszenie następuje kilka miesięcy po tym, jak Artifact oznajmiło iż kończy działalność, ponieważ możliwości rynkowe nie były wystarczająco duże, aby firma mogła dalej inwestować w opracowaną przez nią platformę. Chociaż Artifact początkowo był prostą aplikacją służącą do wymiany wiadomości, efekt końcowy bardziej przypominał platformę X, z którą rywalizacja jest skazana na niepowodzenie.

Technologia Artifact wyświetla treści, które użytkownicy chcą oglądać, i z czasem staje się coraz bardziej dostosowana do ich zainteresowań. W rezultacie użytkownicy otrzymują spersonalizowany kanał z wiadomościami, które chcą przeczytać. Aplikacja zawiera także kilka narzędzi AI do podsumowywania wiadomości, przepisywania nagłówków przynęt na kliknięcia i wydobywania najlepszych treści. Yahoo twierdzi, że wprowadzenie tych funkcji do swojego portfolio przyspieszy możliwość udostępniania użytkownikom jeszcze bogatszych treści oraz ich personalizację.