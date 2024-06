Wykryto niebezpieczne złośliwe oprogramowanie na macOS

Użytkownicy urządzeń pracujących pod kontrolą macOS powinni uważać na nowego wirusa kradnącego dane przeglądarek oraz kryptowaluty.

System operacyjny macOS od wielu lat słynie z wysokiego poziomu bezpieczeństwa. Nie oznacza to jednak, że rozwiązanie to jest w pełni zabezpieczone przed atakami oraz lukami w zabezpieczeniach.

Rodzina komputerów MacBook Pro Źródło: apple.com

Zespół ds. cyberbezpieczeństwa z firmy Moonlock Lab odkrył niedawno nowy rodzaj złośliwego oprogramowania dla systemu macOS.

Zobacz również:

Jak wyjaśniają badacze, infekcja rozpoczyna się, gdy użytkownik komputera Mac odwiedza witrynę w poszukiwaniu pirackiego oprogramowania. W witrynie może pobrać plik o nazwie CleanMyMacCrack.dmg, wierząc, że jest to złamana wersja oprogramowania do czyszczenia komputerów Mac, CleanMyMac. Po uruchomieniu tego pliku DMG na komputerze wykonywany jest plik Mach-O, który pobiera skrypt AppleScript zdolny do kradzieży poufnych informacji z komputera Mac.

Złośliwe oprogramowanie po pomyślnym zainstalowaniu w systemie operacyjnym macOS:

Gromadzi i przechowuje nazwę użytkownika i właściciela komputera Mac

Tworzy tymczasowe katalogi do przechowywania skradzionych danych przed eksfiltracją.

Pobiera historię przeglądania, pliki cookie, zapisane hasła i inne dane z przeglądarek.

Identyfikuje popularne katalogi zawierające portfele kryptowalut i uzyskuje do nich dostęp.

Kopiuje dane z pęku kluczy macOS, dane Notatek i pliki cookie z przeglądarki Safari

Gromadzi ogólne informacje o użytkowniku, szczegóły systemu i metadane

Eksfiltruje wszystkie skradzione dane do podmiotów stanowiących zagrożenie.

Według badaczy złośliwe oprogramowanie może być powiązane z rosyjskojęzycznym hakerem Rodrigo4.