Wydłużenie żywotności akumulatora w komputerach przenośnych

Akumulator to najpopularniejsza część eksploatacyjna laptopów. Wraz z miniaturyzacją komputerów przenośnych oraz wdrożeniem konstrukcji unibody jest to również kosztowny element.

Komputery przenośne podobnie jak smartfony, tablety czy smartwatche wyposażone są we wbudowane akumulatory umożliwiające pracę bez zewnętrznego zasilania. Aktualnie dostępne na rynku konstrukcje - zarówno konsumenckie, jak i biznesowe bardzo rzadko umożliwiają łatwą, szybką i tanią wymianę akumulatora.

Przeważająca większość nowoczesnych komputerów przenośnych posiada akumulatory o pojemności od 45 wH nawet do 100 wH, które korzystają z ogniw litowo-jonowych. Jest to element eksploatacyjny komputera, który traci swoje parametry i właściwości wraz z upływem czasu. Większość akumulatorów projektowanych jest w taki sposób, aby po 500 cyklach ładowania (500 krotnym naładowaniu o pojemność nominalną akumulatora) nadal zachowywać 80% pierwotnej pojemności. Dodatkowo akumulatory często posiadają stosowne wyłączenia z ograniczonej gwarancji producenta udzielanej na sprzęt.

Wraz z czasem pojemność akumulatora będzie degradować, co przełoży się na krótszy czas pracy komputera oraz możliwe skokowe spadki wskaźnika naładowania akumulatora.

Właściwe dbanie o akumulator wbudowany w komputer pozwoli cieszyć się sprawnością akumulatora przez długi czas i pozwoli odroczyć lub uniknąć kosztów związanych z wymianą ogniwa w trakcie cyklu użytkowania komputera w organizacji, co z kolei przekłada się na niższe koszty TCO.

Poniżej przedstawiamy dobre praktyki korzystania z akumulatorów wbudowanych w komputery przenośne

Częste ładowanie komputera przez wiele godzin

Użytkownicy komputerów przenośnych mają tendencję do doładowywania komputerów do 100% na przysłowiowy zapas. Dodatkowo bardzo często kończąc pracę zostawiamy urządzenie podłączone do zasilania. Długotrwałe ładowanie akumulatora może prowadzić do skrócenia jego żywotności.

Kończąc pracę w piątek po południu dobrym pomysłem jest odłączenie komputera od zasilacza lub coraz popularniejszych stacji dokujących. Takie działanie pozwoli przedłużyć żywotność ogniwa.

Zaleca się również unikania ładowania komputera przez całą noc. Nowe ładowarki posiadają rozwiązania optymalizujące zużycie energii, ale nie są w stanie w pełni równoważyć np. skoków napięcia w instalacji, które wpływają na żywotność całego komputera.

Należy zadbać o odpowiednie chłodzenie komputera

Akumulatory nie lubią skrajnie niskich oraz skrajnie wysokich temperatur. Optymalnie jest korzystać z komputera w otoczeniu o temperaturze od 5 do 25 stopni Celsjusza. Dodatkowo dobrym pomysłem jest wykorzystanie dedykowanej podstawki. Pozwoli ona na ergonomiczną pracę z komputerem zapobiegając garbieniu się, a na dodatek wspomoże wentylację komputera. Takie działanie ograniczy ryzyko przegrzewania się podzespołów, a na dodatek może wydłużyć żywotność akumulatora i zwiększyć wydajność komputera (brak throttlingu).

W lato oraz zimę warto pamiętać o tym, aby nie pozostawiać laptopa w gorących/zimnych miejscach. Pozostawienie komputera w samochodzie na kilka godzin może spowodować jego znaczne nagrzanie lub schłodzenie, co będzie miało wpływ na żywotność akumulatora.

Warto pamiętać również, że próba gwałtownego schłodzenia komputera również może pozostawiać wpływ na żywotność i sprawność akumulatora.

Metoda 20-80

Każdy akumulator przystosowany jest do pracy w optymalnych warunkach. Idealnymi warunkami pracy akumulatorów w laptopach jest korzystanie z nich w przedziale od 20 do 80% naładowania. Większość producentów zaleca utrzymywanie poziomu naładowania między 20 a 80 procent dla optymalnego stanu baterii.

Dodatkowo coraz więcej modeli posiada dedykowaną opcję pozwalającą ograniczyć maksymalną pojemność akumulatora do 80% jego nominalnej wartości. To rozwiązanie dobre dla osób, które nie pracują wiele godzin bez zewnętrznego zasilania. Opcja ograniczenia pojemności akumulatora pozytywnie wpływa na jego żywotność w długiej perspektywie czasu. Nowoczesne modele wyposażone w niskonapięciowe procesory nawet po ograniczeniu ładowania do 80% pozwalają na kilkagodzin pracy bez konieczności podłączania zewnętrznego źródła zasilania.

Odpowiedni zasilacz kluczem do sukcesu

Nowoczesne laptopy ładowane są z wykorzystaniem uniwersalnych zasilaczy ze złączem USB Typu C oraz wykorzystują standard Power Delivery. Dba on o dostarczenie odpowiedniego zasilania do komputera oraz umożliwia szybkie ładowanie. Warto jednak nie nadwyrężać akumulatora laptopa poprzez częste wykorzystanie szybkiego ładowania. To wygodna funkcja, ale szybkie ładowanie nie jest neutralne dla akumulatora. Wydziela więcej ciepła oraz przyśpiesza degradację ogniwa.

Pomimo obecność standardu Power Delivery warto sprawdzić dokładną specyfikację techniczną komputera oraz stosować się do zaleceń producenta sprzętu. W przypadku większości komputerów biznesowych wystarczający będzie zasilacz USB Typu C o mocy 65 W.

Proste nawyki pozwalają ograniczyć wydatki

Stosowanie się do powyższych wskazówek pozwala znacząco wydłużyć okres eksploatacji akumulatora wbudowanego w komputer przenośny. Warto pamiętać, że wymiana baterii w nowoczesnych laptopach może wynosić nawet ponad 1000 zł. Dla przykładu w modelach MacBook Air wymiana baterii kosztuje co najmniej 1249 zł. Oryginalna bateria do popularnych laptopów z serii Dell Latitude 5000 to koszt 699 zł, a w przypadku flagowych HP Elitebook Folio 950 zł.

Wdrożenie przez adminsitratorów IT odpowiedniego szkolenia pracowników oraz aktywacja korporacyjnych rozwiązań z zakresu zarządzania komputerami przenośnymi, które pozwalają na odpowiednie dbanie o żywotność akumulatorów, pozwalają obniżyć koszty użytkowania infrastruktury IT w organizacji.