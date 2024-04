Wybitny dziennikarz rynku telekomunikacyjnego nie żyje

2024. To będzie pierwszy od wielu lat raport Computerworld TOP200, w którym zabraknie jak zawsze znakomitego tekstu Tomasza Świderka nt. rynku telekomunikacyjnego. Doskonały dziennikarz, znający branżę telco od podszewki, nie żyje.

Tomasz Świderek nie żyje. Taką informację otrzymaliśmy dziś rano. Umarł wczoraj.

Ciężko i długo ten fakt do mnie docierał. Zupełna bezradność w przyswojeniu informacji. Aż wpisałem stosowną frazę w wyszukiwarkę. Ogrom artykułów o śmierci dziennikarza zaskoczył, ale też i wywołał uczucie dumy. Bo wiele tych redakcji, tytułów, z którymi współpracował Tomasz, wspomina właśnie od wczoraj swojego kolegę, a to jest najlepszym świadectwem, jak dobry i jak dobrym był Tomasz.

Zdjęcie z portalu TELKO.in

A gdzie on nie pisał, gdzie nie pracował. Zastukał chyba do drzwi (i zawsze mu otwierano, a pewnie i wcześniej zapraszano do środka) chyba wszystkich liczących się tytułów prasowych w tym kraju.

Dwa tygodnie temu pisaliśmy do siebie w sprawie TOP200. Terminy dostarczenia tekstu, dostęp do tabeli sektorowej, trochę o psującym się komputerze. Teraz już zepsuty komputer schodzi na naprawdę daleki plan…

Żegnaj Tomaszu.

Grzegorz Stech

redaktor naczelny Computerworld