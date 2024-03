Wszystkie problemy macOS 14.4 - lepiej nie aktualizować Maców

Wydana 7 marca 2024 roku aktualizacja systemu operacyjnego macOS Sonoma wprowadza kilka błędów. Z czym borykają się użytkownicy po aktualizacji?

Od momentu premiery najnowszej aktualnie wersji systemu operacyjnego macOS minęły dwa tygodnie. W tym czasie użytkownicy boleśnie przekonali się o błędach, które znajdują się w aktualnie dostępnej wersji systemu operacyjnego macOS Sonoma. Aktualizacja do macOS 14.4 Sonoma to kolejna aktualizacja rozwojowa dla systemu operacyjnego, który został wprowadzony na rynek we wrześniu 2023 roku.

macOS Sonoma na komputerze MacBook Pro 16 z procesorem Apple M3 Pro Źródło: Apple.com

Oficjalnie uaktualnienie dodaje nowe Emoji oraz zmiany związane z dostępnością do alternatywnych systemów płatności oraz sklepów z aplikacjami na urządzeniach użytkowanych na terytorium Unii Europejskiej.

Niestety wraz z nowym oprogramowaniem wszyscy użytkownicy komputerów Mac, którzy zdecydowali się na instalację najnowszej wersji otrzymali trzy błędy, które mogą znacząco utrudniać pracę z komputerami.

Pierwszy problem dotyczy kompatybilności macOS 14.4 Sonoma z wybranymi akcesoriami korzystającymi z połączenia poprzez USB. Niektórzy użytkownicy rozwiązali ten problem, przechodząc do Ustawień systemowych > Prywatność i bezpieczeństwo > Zezwalaj na podłączanie akcesoriów, a następnie ustawiając tę opcję na Zawsze.

W związku z wydaniem macOS 14.4 oficjalne oświadczenie prasowe wydała firma Oracle odpowiedzialna za rozwój Javy. Oracle informuje, że procesy Java w systemie macOS 14.4 kończą się nieoczekiwanie, więc każdy, kto używa Javy, powinien unikać wersji 14.4. Problem wydaje się dotyczyć jedynie urządzeń wyposażonych w procesory Apple Silicon.

Ostatni istotny błąd związany jest bezpośrednio z usługami Apple. Jeśli opcja iCloud Drive jest ustawiona na Optymalizuj Mac Storage, a użytkownik użyje funkcji Usuń pobieranie, poprzednie wersje pliku znikną.

Apple prawdopodobnie w ciągu najbliższych dni wyda łatkę rozwiązującą wyżej wymienione problemy. Do tego czasu radzimy odroczyć wdrożenie macOS 14.4 Sonoma.