Windows 11 24H2 wchodzi do fazy Release Preview. Nowe tła HDR, Sudo, 7z i inne funkcje

Aktualizacja dotrze do większości użytkowników jeszcze w tym roku.

Windows 11 czeka na zmiany / Fot. Reddit

Microsoft przez kilka miesięcy zapowiadał kolejną dużą aktualizację Windows 11 w kanałach Canary i Dev preview. Z wejściem 24H2 do fazy Release Preview mamy teraz jasny obraz tego, co ta wersja systemu operacyjnego zaoferuje większości użytkowników, gdy osiągnie ogólną dostępność później w tym roku.

Aktualizacja będzie zawierać kilka nowych funkcji i usprawnień, ale długo omawiane możliwości AI będą oferowane na wyłączność dla nowych komputerów Copilot+.

Zobacz również:

Windows 11 24H2. Sporo dodatków, ale brak AI

Windows 11 24H2 jest teraz dostępny dla użytkowników w wersji Release Preview. Ta aktualizacja zawiera nowe funkcje, takie jak nominalna obsługa formatu 7z, tła w jakości HDR, Wi-Fi 7 i więcej. Większość użytkowników Windows 11 otrzyma tę aktualizację później w 2024 r.

Użytkownicy Release Preview mogą ręcznie pobrać aktualizację, przechodząc do Ustawienia > Windows Update, gdzie opcja pojawia się na górze strony. Osoby zainteresowane dołączeniem do kanału Release Preview mogą się zarejestrować w tym miejscu.

Firmy uczestniczące w programie Windows Insider mogą również uzyskać aktualizację 24H2 poprzez Windows Update for Business i Windows Server Update Service. Dostępność na Azure Marketplace nastąpi wkrótce. Insiderzy mogą również pobrać ISO wersji Release Preview.

Co nas czeka?

Eksplorator plików pozwala teraz użytkownikom kompresować pliki do formatów 7z i TAR bez potrzeby korzystania z oprogramowania firm trzecich. W porównaniu z tradycyjnym formatem ZIP, 7z oferuje wyższe współczynniki kompresji i silniejsze szyfrowanie, podczas gdy TAR jest przydatny do dużych zbiorów danych.

Kolejnym ważnym dodatkiem jest Sudo, funkcja typowo związana z Linuksem, która pozwala użytkownikom na uruchamianie poleceń wysokiego poziomu z normalnych kont. Można ją włączyć w System > Dla developerów > Włącz Sudo.

Więcej informacji na temat nowych funkcji 24H2 będzie dostępnych w najbliższych miesiącach. Jak dotąd Microsoft wspomniał o Wi-Fi 7, Rust w jądrze Windows, lepszej obsłudze urządzeń Bluetooth o niskim zużyciu energii, klarowności głosu, czy tłach HDR.

Raporty z zeszłego roku wskazywały, że AI będzie głównym celem następnej aktualizacji Windows 11. Jednak Microsoft ograniczy najważniejsze funkcje AI, takie jak Recall, do swoich nowych komputerów Copilot+. Nowe laptopy z linii Surface i innych dostawców wykorzystują NPU i procesory Snapdragon X firmy Qualcomm do uruchamiania aplikacji generatywnej AI z ograniczonym wykorzystaniem serwerów w chmurze. Te funkcje mogą trafić do innych komputerów, gdy nadchodzące układy, takie jak Arrow Lake firmy Intel, zaczną być dostępne.

Wszyscy użytkownicy kanałów Canary, Dev i Beta wkrótce otrzymają nową wersję oprogramowania Copilot firmy Microsoft, która będzie przypięta do paska zadań. Można nią manipulować jak zwykłym oknem aplikacji, a Microsoft planuje wprowadzić dalsze aktualizacje na podstawie opinii użytkowników.

Microsoft nie ujawnił dokładnej daty ogólnego wydania Windows 11 24H2. Nieoficjalnie mówi się o drugiej połowie roku.