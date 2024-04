Wdrożono system, który ochroni nas przed niechcianymi wiadomościami SMS

Pod koniec marca weszły w życie nowe przepisy o zwalczaniu nadużyć w komunikacji elektronicznej, które nałożyły na telecomy obowiązek blokowania wiadomości podszywających się pod podmioty publiczne. Ministerstwo Cyfryzacji poinformowała w tym tygodniu, że uczyniono kolejny ważny krok, który uchroni użytkowników smartfonów przed fałszywymi i niechcianymi wiadomościami SMS.

Ministerstwo Cyfryzacji informuje iż przedsiębiorcy telekomunikacyjni świadczący usługi SMS podłączyli się do systemu telegraf.cert.pl, służącego do przekazywania wzorca fałszywej wiadomości SMS. Dzięki czemu blokowane będą oszukańcze wiadomości SMS, które są zgodne z przygotowanymi przez CSIRT NASK wzorcami. Przedsiębiorcy telekomunikacyjni podłączyli się do systemu służącego do wymiany informacji o fałszywych wiadomościach (informujących np. o konieczności dopłaty do przesyłki lub zaległościach w rozliczeniach) pomiędzy nimi a CSIRT NASK, Policją oraz Prezesem UKE.

Nowe środki bezpieczeństwa opierają się na prostym założeniu. Na podstawie oszukańczych, phisingowych SMSów, m.in. zgłaszanych na numer 8080 zostanie opracowany wzorzec fałszywej wiadomości. Wzorce są przygotowywane przez ekspertów z zespołu CSIRT NASK i przesyłane do operatorów sieci komórkowych, którzy będą zobowiązani do wprowadzenie ich do swoich systemów.

Dzięki wprowadzanym blokadom na wiadomości z określonych kampanii, SMS-y będą blokowane już na etapie wysyłania i nie dotrą do odbiorców. Co więcej, jeśli odpowiedni wzorzec zostanie wcześniej zarejestrowany w systemie, cały proces będzie automatyczny i nie wymaga działań po stronie nas, użytkowników. Informacje dotyczące zgłaszania incydentów dostępne są na tej stronie.

Źródło: Ministerstwo Cyfryzacji