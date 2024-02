Wciąż brakuje specjalistów IT

Trwa festiwal ofert pracy dla specjalistów IT. Firmy poszukują przede wszystkim specjalistów cyberbezpieczeństwa, Big Data, cloud computingu oraz AI. Niemal 40% firm w Polsce ma trudności w rekrutacji osób o potrzebnych kwalifikacjach – wynika z raportu „IT Globalne Trendy HR” Gi Group Holding.

Czwarty kwartał 2023 r. okazał się dla spółek IT trudniejszy niż oczekiwano, a cały rok zapisał się – za wyjątkiem wybranych specjalizacji – jako okres spowolnienia w branży.

„Już pod koniec 2022 roku część spółek w Polsce przeszła falę optymalizacji, która zaczęła się w USA. Doszło do zatrzymania licznych inwestycji, projektów rozwojowych i weryfikacji statusu projektów IT w wielu przedsiębiorstwach. Firmy technologiczne zwalniały pracowników, ponadto podmioty zlokalizowane poza Polską zaczęły pracować hybrydowo, co zamknęło rynek zdalnym specjalistom z Polski. Obecnie firmy znajdują się w procesie adaptacji do nowych reguł – weryfikują plany rozwojowe i mają nadzieję na stabilne i bezpieczne inwestycje w rozwiązania umożliwiające rozwój biznesu” – komentuje Daniel Piaszczyk, Senior Partner - Executive IT w Wyser. „Jestem ostrożnym, ale jednak optymistą. Już w drugim i trzecim kwartale 2024 roku kondycja sektora powinna się poprawić – plany rozwojowe zostały zweryfikowane i choć nadal z dużą dozą rozwagi, jest szansa na odbicie” – dodaje.

Z obserwacji ekspertów Gi Group Holding wynika również, że polski rynek IT jest bardziej odporny na globalne zawirowania, a branża stanowi coraz ważniejszą gałąź rodzimej gospodarki.

„Postęp technologiczny oraz stale zwiększające się potrzeby biznesowe przedsiębiorstw na świecie wciąż stymulują rynek IT, co daje nadzieję na poprawę sytuacji w niedalekiej przyszłości, prawdopodobnie jeszcze w tym roku. Będzie lepiej, ale szansa na powrót do hossy z lat 2021 i 2022, kiedy to specjaliści IT dostawali po kilka ofert pracy dziennie, wydaje się mało realna” – dodaje Agata Jemioła, Branch Manager, Grafton Recruitment.

Jak wynika z raportu “IT Globalne Trendy HR” Gi Group Holding, do najważniejszych czynników kształtujących jej rozwój należą: sztuczna inteligencja, Big Data, rozwiązania chmurowe, cyberbezpieczeństwo i technologia 5G.

„Jesteśmy świadkami transformacji. Przedsiębiorstwa, niezależnie od rozmiaru i branży, mają świadomość, że bez narzędzi cyfrowych trudno będzie kontynuować rozwijanie swojej działalności.Obecność narzędzi takich jak Chat GPT sprawiła natomiast, że sztuczna inteligencja po raz pierwszy zaistniała w szerokiej świadomości, a coraz więcej firm dostrzega jej potencjał w zwiększaniu produktywności, rozwiązywaniu problemów i poprawy doświadczeń klientów” – wyjaśnia Daniel Piaszczyk.

Konieczność dostosowania się do cyfrowej rzeczywistości warunkuje zapotrzebowanie na przechowywanie, analizę i przetwarzanie danych. Rozwój obszaru Big Data i rozwiązań chmurowych wymusza zaś na firmach inwestycję w cyberbezpieczeństwo. Na ataki przestępców, inaczej niż w przeszłości, narażone są obecnie również małe i średnie przedsiębiorstwa, z których tylko 18% podejmuje odpowiednie środki bezpieczeństwa.

Przyśpieszony rozwój nowych technologii sprawia, że prawie połowa przedsiębiorstw mierzy się globalnie z trudnościami w rekrutacji osób o odpowiednich kompetencjach cyfrowych. Na to wyzwanie wskazało w Polsce 37,6% respondentów, przy czym 11,1% firm określiła je jako duże. Jednocześnie ponad 20% nie napotkało tego typu problemów.

„Jednym z obszarów, w którym obserwuje się największą zmianę dynamiki procesów jest tworzenie oprogramowania. Ze względu na optymalizację kosztów i restrukturyzacje wiele firm zmniejszyło swoje zespoły deweloperskie i testerskie, a także ograniczyło lub wstrzymało rekrutacje do nich. Jednocześnie wzrost popytu na specjalistów odnotowuje się w innych dziedzinach” – tłumaczy Agata Jemioła, Branch Manager, Grafton Recruitment.

Jak wynika z raportu “IT Globalne Trendy HR” Gi Group Holding, technologie, które z największym prawdopodobieństwem zostaną wdrożone globalnie przez przedsiębiorstwa do 2027 r. to m.in. platformy i aplikacje cyfrowe, technologie edukacyjne, analiza Big Data, Internet rzeczy (IoT) oraz chmury obliczeniowe.

Na skutek zachodzących zmian w najbliższych latach prognozuje się wzrost zapotrzebowania na role takie jak: specjalista ds. AI i uczenia maszynowego, deweloper oprogramowania i aplikacji, analityk informacji bezpieczeństwa, analityk ds. danych, czy inżynier robotyki. Jak zapotrzebowanie na role kształtuje się w Polsce?

„O ile w przypadku programistów i testerów możemy mówić o spadku zapotrzebowania, o tyle zauważyć można bardzo duży wzrost zainteresowania specjalistami do spraw bezpieczeństwa, Big Data, cloud computing oraz osób doświadczonych w obszarze sztucznej inteligencji. Prognozujemy, że właśnie te obszary zdominują rynek pracy w 2024-2025” – dodaje Agata Jemioła.

Przedstawiciele wszystkich przedsiębiorstw zapytani o czynniki wpływające na trudności w pozyskaniu specjalistów wymienili m.in. niską liczbę aplikacji pomimo wysokiej liczby wyświetlonych ogłoszeń (21,3%), długi czas podejmowania decyzji (20,4%) i niedopasowanie kompetencji kandydatów (20,1%).

W polskich firmach największym problemem w procesie rekrutacji okazał się długi proces decyzyjny, w rezultacie którego kandydaci decydują się na inną ofertę. Na to wyzwanie wskazało aż 37% respondentów.

Kluczowymi powodami, dla których kandydaci mają odrzucać oferty pracy są zaś niezadowolenie z proponowanego wynagrodzenia, nieadekwatność oczekiwań do roli i atrakcyjne oferty ze strony konkurencji. Eksperci Gi Group Holding zauważają również istotny wpływ potrzeby, niedocenionej wcześniej, stabilności zatrudnienia.

„Obserwujemy, że profesjonaliści, o których przedsiębiorcy toczyli w przeszłości zaciekłą walkę i którzy chętnie zmieniali pracę, szukając lepszych warunków finansowych, ostrożniej podchodzą do nowych propozycji. Widoczny jest również trend przechodzenia ze współpracy B2B na UoP, co najpewniej wiąże się z większym poczuciem stabilności oferowanym przez umowę o pracę” – tłumaczy Agata Jemioła.

Eksperci tłumaczą również, że umiejętności techniczne nie są w 2023 roku jedynymi kryteriami zatrudnienia. Wraz z upowszechnieniem się pracy zdalnej i koncentracji na potrzebach użytkowników rośnie rola umiejętności poznawczych. Myślenie analityczne to najbardziej doceniana umiejętność miękka. Zaraz za nim znajduje się myślenie kreatywne, odporność, motywacja i ciekawość.

Na szczycie listy priorytetów, podobnie jak w innych branżach, znalazła się wysokość wynagrodzenia, na którą globalnie wskazało 49% respondentów. Jednocześnie pracownicy sektora IT coraz częściej zwracają uwagę na czynniki takie jak równowaga pomiędzy życiem prywatnym i zawodowym (31,2%), możliwość rozwoju kariery (25,3%) i elastyczność zatrudnienia (22,4%). Oczekiwania polskich respondentów były zbliżone do wyników globalnych, ale z kilkoma różnicami. Work-life balance okazał się dla nich jeszcze ważniejszy (42%), a relacje ze współpracownikami miały znaczenie aż dla 26% ankietowanych.

Choć praca zdalna jeszcze niedawno była standardem dla pracowników IT, globalnie tylko 15,8% z nich pracuje obecnie w pełni zdalnie. W Polsce ten odsetek jest jeszcze mniejszy – zaledwie 6,5% respondentów realizuje zadania poza biurem. Najczęściej polscy specjaliści pracują w trybie hybrydowym (65%), 29% w modelu stacjonarnym.

Pracownicy IT zwracają również uwagę na negatywną rolę stresu i mają nadzieję zminimalizować go przy ewentualnym poszukiwaniu nowego stanowiska.