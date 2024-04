Wartość holdingu Alphabet przekroczyła 2 bln USD

Alphabet (czyli spółka matka Google) może mieć powody do zadowolenia. Pod koniec zeszłego tygodnia jej wartość giełdowa przekroczyła 2 bln USD. Tym samym wkroczyła do ekskluzywnego klubu firm, które mogą się pochwalić podobnym wynikiem.

Do kluby takiego należą obecnie cztery firmy. Prym wiedzie tu Nvidia, a kolejne miejsca zajmują Apple i Microsoft. Czwarte miejsce zajmuje Alphabet. Nvidia zepchnęła niedawno na drugie miejsce Apple. Wartość rynkową Nvidii szacuje się obecnie na nieco ponad 3 bln USD. Warto przy okazji przypomnieć, że Google podjęło decyzję, że stanie się firmą córką wchodzącą w skład współtworzonego przez niego holdingu noszącego nazwę Alphabet w 2015 roku. Larry Page (współzałożyciel Google) objął wtedy w holdingu stanowisko CEO.

Wiadomość o sukcesie Alphabetu pojawiła się tuż po opublikowaniu raportu podsumowującego wyniki finansowe uzyskane w pierwszym kwartale tego roku. Wyniki te przekroczyły oczekiwania analityków. Uważają oni, że tak dobry wyniki Alphabet zawdzięcza przede wszystkim rosnącej popularności swoich dwóch produktów: wyszukiwarki oraz chmury Google Cloud.

Oba produkty zostały ostatnio mocno zmodyfikowane przez wprowadzenie do nich szeregu funkcji wykorzystujących sztuczną inteligencję, spośród których znaczącą rolę odgrywa usługa Gemini. Alphabet stawia na sztuczną inteligencję jako klucz do rozwoju swojej działalności i jest gotowy wydać bardzo duże pieniądze, aby stawić czoła konkurencji. Na początku tego miesiąca ogłosiła, np. pracuje nad kolejnym rozwiązaniem AI noszącym nazwę Axion. To oprogramowanie wspierające zadanie szkolenie złożonych modeli sztucznej inteligencji.

Gwoli ścisłości trzeba przypomnieć, że w przyszłości zdarzyło się tak, że wartość spółki Alphabet szacowano na ponad 2 bln USD. Z sytuacja taką mieliśmy do czynienia pod koniec 2021 roku, ale trwało to krótko i dosłownie po kilkunastu godzinach wartość spółki spadła poniżej 2 bln USD. Analitycy uważają, że tym razem Alphabet ma szansę pozostać na dłużej w klubie firm mogących się pochwalić podobnym wynikiem.