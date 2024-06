WWDC 2024 - relacja z konferencji okiem redakcji Computerworld

Za nami kolejna edycja keynote speech (przemówienia otwierającego) podczas najważniejszej konferencji dla deweloperów od Apple - WWDC (Worldwide Developer Conference). Jakie nowości zaprezentowało Apple na drugą połowę 2024 roku? Jak wyglądają nowe wersje iOS, iPadOS, macOS, watchOS, visionOS oraz tvOS?

Firma Apple słynie z organizowana dorocznej konferencji dla deweloperów, twórców oraz wszystkich entuzjastów sprzętu z logo nadgryzionego jabłka na obudowie. Na kilka dni w czerwcu każdego roku siedziba Apple zamienia się w poligon doświadczalny dla wszystkich programistów oraz inżynierów sprzętowych. Podczas trwającego tydzień wydarzenia ma miejsce wiele ważnych prezentacji, warsztatów i szkoleń.

WWDC 2024

Najważniejszym punktem programu jest przemówienie otwierające - Keynote Speech, które ma miejsce pierwszego dnia. Topowi pracownicy Apple pokazują na nim nowe rozwiązania technologiczne oraz z zakresu oprogramowanie, które pojawią się w kolejnych wersjach systemów operacyjnych na urządzenia Apple. Nie brakuje również nowości z zakresu technologii dostępności oraz przede wszystkim narzędzi programistycznych - API.

Tegoroczna konferencja to 35 już edycja tego wydarzenia. Od wielu miesięcy w kuluarach mówi się o wejściu firmy Apple na rynek AI i prezentacji nowych rozwiązań wykorzystujących sztuczną inteligencję. Czy faktycznie tak się stało? Zapraszamy na relację, która jest naszym podsumowaniem przemówienia otwierającego konferencję WWDC 2024.

Konferencja rozpoczęła się nostalgiczną nutą. Firma Apple zaprezentowała klip wideo, na którym widać było m. in. klasycznego iPoda z czarno-białym ekranem, a także samolot w barwach dawnych kolorów firmowych producenta. Wydarzenie zostało otwarte przez Tima Cooka stojącego na dachu Apple Park.

Apple TV+

Apple rozpoczęło WWDC 2024 od podsumowania roku działalności TV+. Firma chwali się największą ilością oryginalnych filmów oraz serialów spośród konkurencji takiej jak Disney+ czy HBO Go.

visionOS

visionOS zadebiutował na rynku w lutym 2024 roku, a po raz pierwszy został zaprezentowany na WWDC 2023. Wraz z WWDC 2024 oprogramowanie otrzymało nową aktualizację oprogramowania.

Apple Vision Pro w Apple Store w San Francisco fot. Daniel Olszewski / Computerworld

Na visionOS powstało już ponad 1500 aplikacji powstałych od zera na ten system operacyjny.

Po zaledwie kilku miesiącach od debiutu rynkowego firma Apple zdecydowała się na prezentację visionOS 2. Zmiana ta ma za zadanie ujednolicić tryb wydawania nowych systemów operacyjnych.

Apple poprawia integrację Vision Pro z komputerami Mac. Pojawia się wsparcie dla monitorów ultraszerokokątnych - nawet do 3 monitorów o rozdzielczości 4K.

visionOS 2 otrzymało funkcje Travel Mode, która pozwala wykorzystywać gogle VR Vision Pro m.in w samolocie.

Nowa wersja systemu operacyjnego posiada wiele nowych freamworków i API, które ułatwią deweloperom tworzenie aplikacji na platformę VR od Apple. Producent wprowadza równiez Enterprise API, aby ułatwić wykorzystanie Apple Vision Pro między innymi w sektorze medycznym lub edukacji.

Apple przypomina również o Immersive Video - formacie wideo stworzonym specjalnie dla Vision Pro. Niestety mimo szumnych zapowiedzi nadal nie powstało wiele filmów w tym standardzie. Pomóc ma współpraca z BlackMagicDesign oraz Disney. Wkrótce pojawi się nowa seria sportowa we współpracy z Red Bull oraz pierwsze filmy w Apple TV.

W czerwcu 2024 roku gogle Apple Vision Pro pojawią się w 8 nowych krajach.

iOS 18

iOS 18 to najważniejszy system w portfolio Apple. Firma wprowadziła wiele zmian mających umożliwić jeszcze większą personalizację urządzenia.

Nowa wersja posiada zmodyfikowany ekran domowy. Po wielu latach firma zrywa z klasycznym widokiem siatki. Ikony można wygodnie rozmieszczać po całym ekranie, a także modyfikować kolorystykę ekranu domowego. Pojawił się również nowy tryb ciemny.

Modyfikacji doczekało się również Centrum Sterowania. Podzielono je na kilka zakładek - do sterowania urządzeniem, multimediami, domem. To zmiana na którą użytkownicy czekali od lat.

Po raz pierwszy w historii deweloperzy mogą dodawać swoje widgety do Centrum Sterowania. Możliwe to będzie za pomocą Controls API. Co istotne widgety te będzie można zamienić również na ekranie blokady. Dotychczas możliwe było jedynie korzystanie z predefiniowanych skrótów do latarki oraz aparatu.

Apple klasycznie już wzmacnia również prywatność. Firma stworzyła funkcję Lock an App - rozwiązanie znane z Androida. Pozwala ona zabezpieczyć aplikacje przed dostępem osób trzecich za pomocą biometrii lub kodu PIN. Istnieje również możliwość schowania aplikacji z menu przed widokiem osób trzecich. Jest to kolejne rozwiązanie znane z Androida.

Również aplikacje do komunikacji - Wiadomości oraz Mail otrzymały aktualizacje. W Wiadomościach pojawiły się nowe reakcje TapBack, które zostały powiązane z reakcjami. Co ciekawe łączność satelitarna w modelach iPhone 14 i nowszych można wykorzystać do komunikacji poprzez Emergency SOS wysyłając wiadomości iMessage. Wszystko z zachowaniem szyfrowania End-to-End. Funkcja działa również w przypadku wysyłania SMSów! Niestety rozwiązanie zadziała jedynie w krajach z aktywnym Emergency SOS - Polska niestety się do nich nie zaliczy.

Aplikacja Mail otrzymała zupełnie nowy, odświeżony widok listy wiadomości. Całość pozwala również na dzielenie wiadomości do danych kategorii - podobnie jak zakładki w Gmailu.

Mapy otrzymały tryb pieszy i widok topograficzny. Rozwiązanie to pozwoli również na tworzenie własnych spacerów i pobranie ich do urządzenia.

Portfel otrzymał Tap to Cash - możliwość przelewania pieniędzy z urządzenia na urządzenie poprzez Apple Pay. Aplikacja otrzymała również aktualizację przechowywanych biletów - będzie wyświetlać dodatkowe informacje np. lokalizacje miejsca na koncercie na stadionie.

iOS 18 to także Gaming Mode, który optymalizuje wykorzystanie podzespołów, aby zapewnić jak najwyższą wydajność podczas grania w gry. Odbywać się to będzie poprzez ograniczenie procesów w tle.

Chwilę poświęcono również aplikacji Zdjęcia, która jest coraz ważniejsza w ekosystemie firmy Apple. iOS 18 przynosi największą aktualizację w historii aplikacji Zdjęcia.

Program podzielono na kilka widoków - dzielony z wspomnieniami, roczny, miesięczny czy podział na dni. Można wygodnie zwiększać lub zmniejszać siatkę wyświetlanych zdjęć. Program automatycznie podpowiada ulubione zdjęcia oraz gromadzi je np. sortując po temacie, czasie, miejscu.

Aplikacja ma za zadanie przypominać użytkownikom o ważnych chwilach w ich życiu, a Apple chce, aby wszystkie zdjęcia przechowywane były w iCloud, aby móc korzystać z wszystkich funkcji aplikacji Zdjęcia.

iOS 18 otrzyma również wsparcie dla RCS co wynika z nacisków Unii Europejskiej.

Rozwiązania Audio i domowe

Apple wprowadza do AirPods Pro Voice Isolation - rozwiązanie, które ma jeszcze bardziej poprawić jakość rozmów z wykorzystaniem słuchawek. Algorytmy SI dbać będą o to, aby dźwięki z otoczenia nie były słyszalne dla odbiorcy.

Spatial Audio trafi do gier. Nowe API pozwoli deweloperom zaimplementować spersonalizowane Spatial Audio.

Apple TV+ otrzyma funkcję Insight - rozwiązanie podobne do X-Ray w Amazon Prime. Podczas oglądania filmu można szybko sprawdzić aktorów, którzy pojawili się na planie oraz muzykę, która jest aktualnie odtwarzana.

Rozwiązanie Apple TV+ otrzyma wsparcie dla projektorów i ekranów 21:9. Pojawią się również nowe wygaszacze.

watchOS 11

watchOS 11 skupia się na nowych opcjach aktywności oraz śledzenia zdrowia. Oprogramowanie otrzymało wbudowanego trenera, który pozwoli przygotować użytkownika np. do przebiegnięcia maratonu. Rozwiązanie to ma być porównywalne do tego znanego z zegarków sportowych np. Garmin czy Polar. Pojawi się również wskaźnik wytrenowania, który pozwoli lepiej ocenić kondycję i podjąć decyzję o momencie wybrania się na trening.

Aplikacja Zdrowie na iOS otrzyma większe możliwości personalizacji.

Wszystkie funkcje zdrowotne związane z aktualnym samopoczuciem gromadzone będą w nowej aplikacji Vitals.

Funkcje zdrowotne związane z cyklem menstruacyjnym kobiet pozwolą śledzić stan zdrowia w trakcie ciąży.

watchOS 11 otrzymuje wsparcie dla Live Activities znanych z iOS 17.

Apple przygotowało również nowe tarcze powiązane ze zaktualizowaną aplikacją Zdjęcia na iOS 18.

iPadOS 18

Apple przypomina o kompatybilności z Logic Pro i Final Cut Pro. Firma kładzie nacisk na profesjonalną pracę na tablecie. iPadOS 18 otrzymał wszystkie funkcje znane z iOS 18 - zmodyfikowany wygląd ekranu domowego oraz Centrum Sterowania.

iPadOS 18 otrzyma nowy wygląd aplikacji. Zmieni się sterowanie - pasek znajdzie się na górze, a po jego kliknięciu można otworzyć wysuwane menu. Istnieje również możliwość przypinania ulubionych aplikacji do paska. Rozwiązanie zadziała w połączeniu z nowymi animacjami w każdej aplikacji systemowej oraz stopniowo w aplikacjach deweloperów, którzy zdecydują się na ich aktualizację. Wszystko dzięki nowym API.

SharePlay po wielu latach na wszystkich systemach mobilnych otrzymuje opcję zdalnego wsparcia pozwalającego na zdalne sterowanie urządzeniami.

Firma Apple po wielu latach finalnie dodała aplikację kalkulatora do iPadOS.

Rozwiązanie otrzymało funkcję Match Notes, która pozwala skorzystać z Apple Pencil do rysowania wykresów lub przeprowadzania obliczeń. Wszystkie zmiany dokonują się na żywo, a aplikacja rozpoznaje pismo odręczne. Całość pozwala na zapisywanie tablic i przetrzymywanie historii obliczeń.

Notatki otrzymały również nową funkcję Smart Script, która poprawia jakość notowania odręcznego na tabletach Apple. Rozwiązanie dostosuje czcionkę do pisma odręcznego użytkownika za pomocą nowych narzędzi sztucznej inteligencji. W przypadku wklejania tekstu zostanie on zamieniony na pismo odręczne zgodne ze stylem. Istnieje również możliwość łatwej edycji - kopiowania, wklejania, wycinania, zmiany - zupełnie jak w klasycznym edytorze tekstu.

macOS Sequoia

Zgodnie z wcześniejszymi przewidywaniami nowa wersja systemu operacyjnego macOS nazywa się Sequoia. Oprogramowanie otrzyma funkcje omawiane przy iOS i iPadOS - zmodyfikowane Mapy, iMessage czy Smart Script.

Firma chwali się nowymi funkcjami połączenia z innymi urządzeniami. Nowością jest iPhone Mirroring - możliwość sterowania iPhone'm wprost z macOS.

System macOS otrzymał również możliwość interakcji z powiadomieniami z iPhone. Po ich kliknięciu uruchamia się aplikacja iPhone Mirroring. Rozwiązanie przekazuje również dźwięk. Podczas pracy iPhone pozostaje w stanie uśpienia - zupełnie jak w przypadku CarPlay.

Rozwiązanie współpracuje również z AirDrop i pozwala na wygodne przekazywanie plików.

Nowością, której od lat brakowało jest przyciąganie okien do rogów.

Apple wydzieliło hasła do aplikacji Password, która dostępna jest na wszystkie urządzenia + Windowsa. Synchronizacja poprzez iCloud.

Apple chwali się również bezpieczeństwem oferowanym przez Safari oraz niskim zużyciem energii. Nowa wersja posiada funkcje Highlight, która przekazuje najważniejsze informacje ze stron internetowych.

Rozwiązanie to powiązano z Readerem - czytnikiem dokumentów wbudowanym w Safari, a także Viewerem - ukrywającym tekst podczas oglądania wideo.

Apple AI - Apple Intelligence

Apple zaprezentowało Apple Intelligence - rozwiązanie sztucznej inteligencji dostępne na sprzętach firmy Apple, na które branża czekała od wielu lat. Tym samym Apple dołącza do gry o sztuczną inteligencję.

Apple Intelligence dostępne na iOS 18, iPadOS 18 oraz macOS Sequoia - bezpośrednio na urządzeniu i korzystając z informacji o użytkowniku przekazując mu dopasowane informacje odpowiadające na jego aktualne potrzeby.

Całość działa z językiem, obrazami oraz interakcjami użytkownika, a to wszystko w połączeniu z rozpoznawaniem kontekstu i preferencji użytkownika.

Dla przykładu w iOS rozwiązanie pozwoli priotryretyzować powiadomienia, a w macOS podsumowywać artykuły lub przepisywać maile. Apple Intelligence zadziała z aplikacjami od Apple oraz firm trzecich (w dalszej perspektywie czasu).

Apple Intelligence będzie również wykonywać akcje takie jak np. "wyświetl pliki pobrane wczoraj", "odtwórz podcast otrzymany wczoraj od mamy" i wiele innych.

Apple podkreśla, że wszystkie obliczenia odbywają się na urządzeniu z zachowaniem prywatności.

Rozwiązanie zadziała na wybranych urządzeniach od Apple wyposażonych w procesory Apple Silicon. Apple podkreśla, że przygotowywało się do implementacji sztucznej inteligencji jeszcze na etapie projektowania procesora Apple M1, który pojawił się na rynku w 2020 roku.

Wybrane modele komunikują się z serwerami firmy Apple korzystając z szyfrowania end-to-end. Firma pozwoli zarządzać danymi i miejscem ich przechowywania. Rozwiązanie nazywa się Private Cloud Compute. Całość działa na serwerach obsługiwanych przez Apple Silicon i języku programowania Swift. iPhone na bieżąco analizuje które obliczenia może wykonać lokalnie (preferowana metoda), a przy których musi chwilowo wesprzeć się zewnętrznym serwerem (dedykowanym dla danego użytkownika). Apple obiecuje, że nie przechowuje żadnych danych do działania AI.

Siri zintegrowano z Apple Intelligence. Asystent głosowy otrzymał wsparcie AI i lepsze przetwarzanie głosu z możliwym naturalnym poprawianiem błędów. Pojawiła się również kontynuacja wątków oraz lepsza integracja z aplikacjami.

Z Siri można się komunikować również tekstowo, co jest nowością. Asystentka głosowa będzie się uczyć kontekstu oraz zachowań użytkownika.

Rozwiązania Apple Intelligence korzystać będą między innymi Chatu GPT w wersji 4o, a obie firmy nawiązały bliską współprace.

Rozwiązania AI początkowo jedynie po angielsku.

Warto pamiętać, że podczas przemówienia otwierającego WWDC 2024 firma Apple pochwaliła się jedynie najważniejszymi nowościami. O wielu rzeczach dowiemy się w ciągu najbliższych dni - na sesjach specjalistycznych, szkleniach dla deweloperów, w biuletynach wydawanych przez Apple, a przede wszystkim po testach pierwszych wersji deweloperskich systemów operacyjnych, które zaprezentowano 10 czerwca 2024 roku. Finalne wersje zaprezentowanych dziś systemów operacyjnych pojawią się jesienią 2024 roku - od września, a proces dystrybucji rozpocznie się od iOS, iPadOS oraz watchOS. Wersje deweloperskie dostępne od 10.06.2024r, a wersje Public Beta od przyszłego tygodnia.