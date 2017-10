WD zapowiada dyski twarde o pojemności 40 TB

Jak wiadomo dyski twarde pracują dużo wolniej od dysków SSD. Mogą jednak z nimi rywalizować na jednym polu. Chodzi o pojemność. Wie o tym znana firma Western Digital, która opracowała technologię pozwalającą produkować dyski twarde zdolne przechowywać do 40 TB danych.

WD produkuje obecnie najpojemniejszy na świecie dysk twardy o pojemności 14 TB, którego talerze są zamknięte w szczelnej obudowie wypełnionej helem. Firma informuje, że opracowała nową technologię, dzięki której będzie w stanie produkować dyski mające pojemność 40 TB.

Nowa technologia nosi nazwę MAMR (od słów Microwave-Assisted Magnetic Recording). Pierwsze oparte na niej dyski twarde mają się pojawić na rynku już w połowie 2018 roku. WD zapowiada, że docelowo na dyskach twardych bazujących na tej technologii będzie można zapisywać nawet 40 TB danych, co ma nastąpić w 2025 roku.

Seagate (największy rywal firmy WD) pracuje również nad technologią, która pozwoli mu w przyszłości wprowadzić do oferty dyski twarde o bardzo dużej pojemności. Nosi ona nazwę HAMR (Heat-Assisted Magnetic Recording) i Seagate zapowiada, że pierwszy oparty na niej HD pojawi się na rynku w 2019 roku.

Specjaliści twierdzą, że dzięki obu wymienionym powyżej technologiom (MAMR i HAMR), producenci dysków twardych będą w stanie produkować talerze, na których na jednym calu kwadratowym będzie można zapisać 4 terabity danych. Dla porównania – w produkowanych obecnie dyskach twardych znajdują się talerze, które są zdolne zapisać na jednym kwadratowym calu maks. 1,1 terabita danych.

Rynek czeka ze zniecierpliwieniem na dyski twarde mające pojemność 40 i więcej TB. Nie ma czemu dziwić biorąc pod uwagę fakt, że w raporcie opracowanym przez firmę analityczną IDC można przeczytać, że w 2025 ilość danych przechowywanych przez wszystkie pracujące na świecie systemy IT wzrośnie do astronomicznej, trudnej do wyobrażenia sobie wielkości 162 zetabajtów (jeden zetabajt to bilion gigabajtów). Obecnie wielkość tę szacuje się na ok. 16 zetabajtów.